Nicolás Otamendi ya es jugador de River

El defensor campeón del mundo firmó este viernes su contrato con el club de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2027. Se sumará el 1 de julio.

Este viernes, el defensor Nicolás Otamendi, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, selló su vínculo que lo unirá con River Plate desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.

La firma del contrato se llevó a cabo junto con el presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la institución de Núñez.

“Ota”, que viene de jugar en el Benfica de Portugal, cumplirá el sueño de vestir por primera vez la camiseta del club del cual es hincha.

De esa manera, el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet sumó a su primer refuerzo de cara al próximo semestre, donde el equipo deberá jugar por los octavos de final de la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el comienzo del nuevo campeonato del fútbol argentino, es decir el torneo Clausura 2026.

Asimismo, con la llegada de Otamendi, River aumentó a cinco sus campeones del mundo, sumados al arquero Franco Armani, el lateral Marcos Acuña, y los defensores Germán Pezzela y Gonzalo Montiel.