Gestionan la atención a todo paciente en el Hospital Militar

En un encuentro clave para fortalecer el sistema sanitario, el intendente Machsrashvili y el secretario provincial de Salud, avanzaron en un esquema de colaboración, teniendo como una de las prioridades optimizar la atención primaria y recuperar el rol estratégico del nosocomio militar para los comodorenses.

En el marco de una agenda de trabajo conjunta, el intendente Othar Macharashvili, acompañado por integrantes de la Secretaría de Salud municipal, recibió al secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky. Durante la reunión, se abordó la compleja situación de los centros de salud y la necesidad imperiosa de articular esfuerzos entre Provincia y Municipio para mejorar la asistencia sanitaria.

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue el avance en las gestiones para la apertura y optimización del Hospital Militar de Kilómetro 8. En ese sentido, el jefe de la ciudad enfatizó que la demanda habitacional y demográfica de la zona norte ha crecido exponencialmente, dejando la estructura actual limitada solo a la atención de las Fuerzas.

"Ese espacio físico es parte de nuestra historia, ya que muchos nos atendimos allí desde chicos. Hoy, zona norte demanda un espacio de esa magnitud, es por ello que estamos trabajando para que, mediante una acción conjunta entre el Estado nacional, Provincia y el municipio, logremos su plena reactivación para la atención civil", señaló, al tiempo que agregó que “con la acción conjunta de todos, podemos lograr que se active y dar un paso más en mejorar la salud”.

LEY DE CANNABIS

Otro tema central de la mesa de trabajo fue la reglamentación de la Ley de Cannabis en la provincia, que tras una jornada de participación activa por parte de los equipos técnicos, se busca agilizar los marcos legales para que la normativa entre en vigencia prontamente, entendiendo su importancia para la salud pública.

“Estamos trabajando en conjunto para reglamentar en la provincia la Ley de Cannabis”, dijo Macharashvili, al explicar que “hace unos días tuvimos una jornada donde se participó activamente para que eso salga prontamente”.