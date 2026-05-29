River esperará por el vencedor de Independiente Santa Fe-Caracas

Se sortearon este viernes los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Este viernes se desarrolló el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en Luque, Paraguay, la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

En la próxima instancia de la competencia, River Plate espera por el ganador de la llave de 16vos entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas FC de Venezuela.

El partido de ida será en la semana del 11 de agosto, mientras que la vuelta se jugará en la semana del 18 de agosto en el estadio Monumental.

Cabe destacar que el equipo, que dirige Eduardo Coudet, se aseguró en primer lugar de su grupo, luego de golear 3-0 al eliminado Blooming de Bolivia.

También quedaron definidos los caminos de otros equipos argentinos: Lanús, último campeón del torneo, jugará el playoff frente a Cienciano de Perú y, si clasifica, se medirá ante Botafogo de Brasil.

Tigre, mientras tanto, enfrentará a Nacional de Uruguay con la chance de cruzarse luego con Montevideo City Torque.

Los partidos de ida de los playoffs se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán del 28 al 30. Los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto.

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó a River y Boca del mismo lado del cuadro, por lo que podría haber Superclásico en semifinales.