El Apertura de futsal promocional continúa con toda su definición

La actividad se desarrollará este fin de semana en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón. Se destaca la final de ida de la denominación C-09 2018.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuará el fin de semana, en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón, con la disputa del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, dará comienzo la postemporada de la denominación C-11 2015 y la 2016, C-09 2017, como así también se desarrollará la final de ida de la C-09 2018.

La actividad se iniciará este sábado a partir de las 16 con nueve partidos, mientras que el domingo, se completará la programación con 16 encuentros, dando comienzo la jornada a partir de las 10 de la mañana.

PROGRAMA

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