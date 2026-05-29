Boca jugará con O'Higgins en los playoffs

El “Xeneize quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Primero deberá vencer a los chilenos y si avanza, en octavos se medirá con Recoleta de Paraguay.

Boca Juniors, recientemente eliminado de la fase de grupos de Copa Libertadores, jugará los playoffs de la Sudamericana ante O’Higgins de Chile, se definió este viernes luego del sorteo que se realizó en la ciudad de Luque, en Paraguay.

El “Xeneize”, que viene de caer por 1-0 ante Universidad Católica de Chile en la mismísima Bombonera, si logra sortear con éxito los playoffs -primero jugará de local y definirá su suerte en Chile-, se las verá en octavos de final ante Recoleta de Paraguay, quien se adjudicó el Grupo “D” de la Sudamericana, en la zona en la que participó el eliminado San Lorenzo de Almagro.

Los partidos de ida de los playoffs se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán del 28 al 30.