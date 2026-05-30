Comodoro va por la revancha y el título ante Mendoza

Se enfrentan este sábado desde las 18 por la final del Torneo Argentino C-20 de futsal que se disputa en Esquina. A las 16, Caleta Olivia y Corrientes Interior irán por el 3º puesto.

La selecciones de Comodoro Rivadavia y Mendoza se medirán este sábado por la final del Torneo Argentino C-20 masculino de fútbol de salón que se juega en la ciudad correntina de Esquina.

El partido, que se disputará en el gimnasio de Esquina Football Club, dará comienzo a las 18, y será transmitido por YouTube a través del canal de la Confederación Argentina (CAFS) y también por la señal de DeporTV.

Antes de ese encuentro y por el partido del tercer puesto, se enfrentarán desde las 16, Caleta Olivia y el local Corrientes Interior.

Comodoro llega invicto a esta final, destacando que solo empató en la fase de grupos ante Paraná (1-1), rival a quien luego dejaría en el camino en los cuartos de final de final (3-1).

En las “semis”, el elenco que es conducido por Gastón García, le ganó 3-0 a su par de Caleta Olivia con goles de Maximiliano Benito, Valentino López y Brandon Marques Da Rosa.

Por su parte, Mendoza, quien es la actual defensora del título, se metió en esta final venciendo a Corrientes Interior por 4-2. Los goles los anotaron Matías Zárate -dos-, uno fue de Martino Moyano y el restante lo convirtió Martín Matiazzo. Para los mesopotámicos marcaron Nelson Mendoza y Alexander Miz.

Comodorenses y mendocinos vuelven a verse las caras por la definición de este título, recordando que en el 2025, la consagración fue para la “Borravino” -quien además es tricampeón- que se impuso por 5-2 en la final jugada en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3.

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Programa – En Esquina Football Club

SABADO 30

Tercer puesto

- 16:00 Caleta Olivia vs Corrientes Interior.

Final

- 18:00 Comodoro Rivadavia vs Mendoza.

Foto: Carlos Traine / CAFS