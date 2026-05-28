Derrotó 3-1 a Paraná y se metió entre los cuatro mejores del Torneo Argentino C-20 de fútbol de salón que se disputa en Esquina, provincia de Corrientes.

Comodoro es semifinalista y se las verá con Caleta Olivia

Comodoro Rivadavia se clasificó este jueves para las semifinales del Torneo Argentino C-20 de fútbol de salón que se juega en la ciudad correntina de Esquina.

El elenco chubutense, que se mantiene invicto en el certamen, derrotó a Paraná por 3-1 con dos goles de Brian Huenchillan -el segundo de penal-, mientras que el restante lo marcó Valentino López, apenas iniciado el segundo tiempo.

El descuento para el conjunto entrerriano lo marcó Francesco Bellummia.

De esa manera, Comodoro Rivadavia se las verá este viernes en una de las semifinales frente a Caleta Olivia.

El conjunto caletense, abriendo la programación, se impuso por 3-2 ante Rosario, con goles de Máximo Quintero, Bautista Rivas y Matías Cárdenas. Los dos goles de la ARoFuSa fueron anotados por Valentino Spallanzani.

Por su parte, Mendoza necesitó de los penales para sellar su clasificación para las “semis”. Al término del tiempo regular había empatado 2-2 con Tucumán, mientras que en el alargue, el resultado no se modificó.

Teo Martínez y Martín Mattiazzo anotaron para la “Borravino”, mientras que Lautaro Grau y Juan Carrizo -de penal-, convirtieron para los tucumanos en el tiempo regular. El los penales, el arquero mendocino Maximiliano D’Alessandro le contuvo el último penal a Carrizo.

Su rival será el local Corrientes Interior, que en el cierre de los cuartos de final, le ganó 4-2 a Posadas. Camilo Espíndola, en contra, Lucas Aranda, Thiago Velásquez y Gabriel González, marcaron para el equipo de la FeICoFuSa, mientras que Franco Alves y Tobías Alvarez descontaron para el elenco misionero.

De esa manera, este viernes jugarán primero Comodoro y Caleta y luego lo harán Mendoza y Corrientes Interior.

Panorama

JUEVES 28 – Cuartos de final

- Caleta Olivia 3 (Máximo Quintero, Bautista Rivas y Matías Cárdenas) / Rosario 2 (Valentino Spallanzani 2).

- Comodoro Rivadavia 3 (Brian Huenchillan 2 y Valentino López) / Paraná 1 (Francesco Bellummia).

- Mendoza 6 (2) (Teo Martínez y Martín Matiazzo) / Tucumán 5 (2) (Lautaro Grau y Juan Carrizo -p-).

- Corrientes Interior 4 (Camilo Espíndola -e/c, Lucas Aranda, Tiago Velázquez y Gabriel González) / Posadas 2 (Franco Alves y Tobías Alvarez).

Programa

VIERNES 29 – Semifinales

20:00 Comodoro Rivadavia vs Caleta Olivia

21:30 Mendoza vs Corrientes Interior.