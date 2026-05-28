El “Fla” goleó 12-4 a Tercer Tiempo y está segundo en la zona de Honor 2, mientras que Halcones derrotó 2-1 a HDP Futsal y hace lo propio en la Honor 1.

Flamengo y Halcones Futsal son escoltas del Oficial 2026

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La Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana en el Gimnasio municipal N º1, una nueva fecha de la primera ronda del torneo Oficial 2026 en sus diferentes categorías.

En ese contexto en la Zona de Honor 2, Flamengo goleó 12-4 a Tercer Tiempo y de esa manera, se ubica como escolta del líder e invicto, La Banda de AESA, mientras que en la Zona Honor 1, Halcones Futsal se impuso por 2-1 ante HDP Futsal y también se ubica segundo.

El fin de semana también se jugaron partidos en las categorías de ascenso, como así también un par de la C-20 donde el líder del certamen sigue siendo el representativo de Inter.

A continuación se detalla los resultados que se registraron el fin de semana largo por el torneo Oficial de fútbol de salón 2026, con sus respectivos goleadores.

Panorama

CATEGORIA C20

8ª fecha

- Inter 2 (Matías Salas 2) / HDP Futsal 0.

9ª fecha

- 707 Futsal 6 (Gonzalo Pichuman 2, Dylan Toledo 2, Bautista Rioja y Benjamín Marques Da Rosa) / Guardianes 4 (Leandro Acosta 2, Juan Zúñiga y Lautaro López).

CATEGORIA “A”

ZONA A1

8ª fecha

- Los Cholos 4 (Gabriel Barría 2, Bruno Cofré y José González) / @Servicios Futsal 3 (Lautaro Giménez y Luis Valderrama 2).

- Juan XXIII 3 (Rodrigo Cardade 3) / La Cumbre Futsal 2 (Alexander Cayún y Luciano Toledo).

- Olimpo 0 / El Lobito 2 (Ignacio Mansilla 2).

- Alma Gaucha 4 (Matías Esaín, Maximiliano Gile, Franco Villarroel y Walter Villegas) / Neroazurro 3 (Kevin Carrillo 2 y Juan Manuel Frías).

9ª fecha

- Neroazurro 3 (Marcel Carranza, Kevin Carrillo y Juan Rojas) / La Cumbre Futsal 5 (Alxeander Cayún 2, Oscar Marchant 2 y Bruno Varela).

- Juan XXIII 2 (Rodrigo Cardade y Eduardo Robacio) / El Lobito 2 (Alexis Beltrán y Luis Reiñanco).

ZONA A2

9ª fecha

- Black Futsal 3 (Luciano Oyarzún, Carlos Pérez y Gonzalo Riegel) / Flamengo A 5 (Lucas Chávez, Facundo Muñoz 3 y Leandro Ríos).

- Niupi FC 2 (Gonzalo Galaz 2) / UOM Comodoro 0.

8ª fecha

- Estudiantes Futsal 2 (Martín Igor y Lionel Maldonado) / Lazio FC 1 (Franco Chiguay).

ZONA A3

9ª fecha

- Rústicos Predilectos 7 (Kevin Lara 3, Denis Mendiola 3 y Julián Moya) / Malandras FC 4 (Aaron Alvarez, Nicolás Mansilla, Gastón Millalonco y Axel Vásquez).

- Parma FS A 3 (Nicolás Barría, Enzo Martínez y Reynaldo Pérez) / Guardianes JL 1 (Leandro Acosta).

- El Defe 2 (Alan Ataide y Facundo Coñuecar) / Real Futsal 3 (Gastón Hermosilla y Juan Serón 2).

CATEGORIA HONOR

ZONA 1

5ª fecha

- Cepatacal 3 (Axel Fernández Castillo 2 y Rodrigo Cárdenas) / La Cigarra 8 (Lucas Cárcamo 5, Antonio Vargas 2 y Leandro Mansilla).

6ª fecha

- Sindicato Petrolero 2 (Bruno Barría y Brian González) / Petrosar 4 (Facundo Mardones, Nicolás Tiznado 2 y Santiago Uribe).

- HDP Futsal 1 (Lautaro Hernández) / Halcones Futsal 2 (Agustín Abello y Tomás Abello).

ZONA 2

5ª fecha

- El Cervecero 2 (Arbey Arteaga y Franco Asencio) / Lanús 3 (Zair Gallardo, Héctor Vargas y Lautaro Cerezo).

- Flamengo 12 (Fabricio Gargaglione, Ariel González, Lucas Millaquien 4, Leonel Rain 2 y Franco Vargas 4) / Tercer Tiempo/UPSAP 4 (Emiliano Loncón, Jonathan Loncón, Gabriel Villarroel y Cristian Villegas).

- El Cervecero 7 (Arbey Arteaga 2, Franco Asencio 2, Cristian Legüe, Enzo Ojeda y Diego Tellez) / El Portu Futal 6 (Henry Leiva 2, Nicolás Abeiro, Juan Alaniz, Leandro Romero y Angel Soto).

- Deportivo Comodoro 3 (Maximiliano Pichintínez, Luca Romero y Mauricio Yáñez) / Lanús 5 (Mariano Cárcamo 2, Agustín Arcajo, Santiago Hoopmann y Lautaro Cerezo).

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