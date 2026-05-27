Fue 1-1 en su segunda presentación del certamen que se disputa en Esquina y así se clasificó a cuartos. Este miércoles a las 18 se mide con Corrientes Capital por el cierre de la fase de grupos.

Comodoro empató con Paraná por el Torneo Argentino C-20 de futsal

La selección masculina comodorense C-20 de futsal empató este martes 1-1 ante Paraná en lo que fue su segunda presentación por el Grupo “B” del Torneo Argentino de la categoría que se disputa en la ciudad correntina de Esquina.

En ese contexto, el partido, como todo el certamen, se disputó en Esquina Football Club, cuyo escenario por la humedad, se le tuvo que colocar al piso una gran cantidad de maicena para que los jugadores hagan pie y eviten lesiones.

En cuanto al partido, Paraná abrió el marcador en la primera etapa a través de Tomás Boytenko, pero Comodoro, llegó al empate en el segundo tiempo por intermedio de Santino Tula.

Con ese resultado, el elenco chubutense se aseguró un lugar en cuartos de final.

Comodoro Rivadavia, que suma tres puntos y es líder de la zona “B”, finalizará este miércoles su actuación en la fase de grupos cuando se mida a partir de las 18 con Corrientes Capital, que este martes cayó 5-2 ante Misiones Interior.

Por su parte, Caleta Olivia logró su segunda victoria al derrotar 2-1 a Posadas y sigue al frente en el Grupo “C”. Mientras que en el otro partido del grupo, Tucumán derrotó 4-3 a San Rafael y con ese resultado, junto al elenco santacruceño, se clasificaron a la próxima instancia.

En los dos últimos juegos que cerraron la jornada, Mendoza se impuso por 2-1 ante Rosario, mientras que en el otro encuentro, Corrientes Interior venció 3-0 a Mar Chiquita. De esa manera, la “Borravino” y el dueño de casa están en la próxima instancia de los ocho mejores.

Cabe destacar que esta última fecha, los horarios fueron modificados a raíz de la humedad. Es por ello que la programación de este miércoles dará comienzo a las 12.

Los partidos serán transmitidos por YouTube a través del canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

Panorama – Fase de grupos

MARTES 26 - 2ª fecha

- Caleta Olivia 2 / Posadas 1; Grupo C.

- Corrientes Capital 2 / Misiones Interior 5; Grupo A.

- Tucumán 4 / San Rafael 3; Grupo C.

- Comodoro Rivadavia 1 / Paraná 1; Grupo B.

- Mendoza 2 / Rosario 1; Grupo A.

- Corrientes Interior 3 / Mar Chiquita 0; Grupo A.

Programa

MIERCOLES 27 – 3ª fecha

12:00 San Rafael vs Posadas; Grupo C.

13:30 Misiones Interior vs Paraná; Grupo B.

15:00 Rosario vs Mar Chiquita; Grupo A.

16:30 Caleta Olivia vs Tucumán; Grupo C.

18:00 Comodoro Rivadavia vs Corrientes Capital; Grupo B.

20:00 Corrientes Interior vs Mendoza; Grupo A.