La Asociación Promocional continuó el fin de semana con la disputa de su torneo tanto en el Gimnasio municipal Nº 2 como en el Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3.

El Apertura de futsal tiene a sus cuartosfinalistas de la C-09 2017

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La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana en dos escenarios de juego, una nueva fecha del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, la actividad se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón, como así también en el Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3.

En la denominación C-09 2017 se definieron los equipos que jugarán cuartos de final, destacando que el mejor de la fase regular fue Lanús.

Los cruces son: Lanús (1º)-Milan F. I (8); PM FC Azul (4º)-El Lobito Infantil (5º); El Lobito Futsal (2º)-Asturiano Celeste (7º) y PM FC Negro (3º)-JM Futsal (6º).

El goleador en esta categoría resultó Santino Gael Encina, del “Granate”, con 23 tantos, mientras que la valla menos vencida, la compartieron cuatro arqueros: Carlos Angola y Genaro Revilla de PM FC Negro por un lado, y Leandro Oyarzo y Santiago Bollini de Lanús, recibiendo solo 9 goles en los nueve partidos jugados.

Mientras tanto, en la C-09 2018, se definieron los protagonistas que tendrán las semifinales. Por un lado, se medirán PM FC Azul con La Cigarra, mientras que el otro duelo lo jugarán JM Futsal y MyL Futsal.

A continuación, se detalla los resultados, y goleadores tras jugarse el fin de semana una nueva fecha en el futsal formativo de Comodoro Rivadavia.

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Panorama

DENOMINACION C-11 2015

10ª fecha

- La Súper Económica 6 (Giovanni Arjona 3-Benjamín Reiñanco-Gonzalo Ruiz-Juan Cruz Arévalo) / Guardianes JL 1 (Bruno Gffanka).

- Casino CR 2 (Mateo Ferreyra-Ignacio Kochowicz) / El Lobito Infantil 1 (Gian Lemos).

- Vikingos HPD FS 1 (Bautista Gonzales) / Los Matadores 4 (Valentino Leyh 2-Benjamín Bahamonde 2).

- Asturiano Celeste 0 / Halcones Dorados FC 3 (Alejo Ortiz 2-Viggo Bacarili).

- Juanes Motos Futsal 1 (Blas Aguilar) / Comodoro FC 4 (Alfie Andretta 2-Milo Andretta-Lorenzo Altamirano).

- Lanús Infantil 4 (Tomás Seron 4) / Parma Futsal 0.

DENOMINACION C-11 2016

10ª fecha

- El Lobito Infantil 9 (Mateo Vera 2-Román Cisneros-Caleb Canales 4-Thiago Cabral 2) / Lanús 0.

- MyL Futsal 1 (Stefano Mangieri) / Nueva Chicago 3 (Juan López-Luis Alfonzo-Lisandro López).

- Casino CR 0 / Asturiano Celeste 2 (Ciro Navarro -Giovanni Muñoz).

- PM FC Negro 1 (Eloy Abalos) / Lanús Infantil 2 (Joaquín Elorrieta-José Román Loncón).

- Los Rebeldes FC 1 (Thiago Oyarzo) / La Súper Económica 6 (Kenai Gómez 4-Uriel Castillo-Emanuel Vargas).

- PM FC Azul 8 (Francisco Silvera 2-Lorenzo Aseff-Emiliano Aldaba-Dimitri Alaniz-Valentino Espinosoa 3) / Halcones Dorados FC 1 (Gian González).

DENOMINACION C-09 2017

9ª fecha

- Milan F.I 2 (Adrián Romero 2) / JM Futsal 5 (Genaro Aviles-Noah Canales -Lucas Yáñez 2-Bastian González).

- Lanús 9 (Tadeo Domínguez 3-Giovanni Meza 3-Santino Encina 3) /

Los Matadores 1 (Faustino Flores).

- PM FC Negro 3 (Emir González 3) / Asturiano Celeste 0.

- Casino CR 1 (Joaquín Vicens) / PM FC Azul 6 (León Villafañe 3-Facundo Carro-Marcelo Díaz 2).

- El Lobito Infantil 1 (Valentín Navarro) / El Lobito Futsal 4 (Lautaro Sobarzo 2-Lionel Barrionuevo -Santino Care ).

Cuartos de final

- Lanús (1º) vs Milan F. I (8) A.

- PM FC Azul (4º) vs El Lobito Infantil (5º) D.

- El Lobito Futsal (2º) vs Asturiano Celeste (7º) B.

- PM FC Negro (3º) vs JM Futsal (6º) C.

DENOMINACION C-09 2018

4tos. de final

- La Cigarra 3 (Luan Hernández-Lohan Vidal 2). Alargue: 2 (Luan Hernandez 2) / PM FC Negro 3 (Bautista Alaniz-Julio Yapura-Theo Guerrero). Alargue: 0.

- PM FC Azul 4 (Mateo Meza-Gino Galetto-Facundo Carro 2) / Nero Futsal

1 (Dylan Mansilla).

- JM Futsal 7 (Noah Canales 4-Pía Núñez-Benjamín Oyarzún 2) / Juanes Motos FS 0.

- MyL Futsal 4 (Haziel Chiguay 3-Leonel Vargas) / La Súper Económica 2 (Samir Levicoi -Zair Martinez).

Semifinales

- PM FC Azul A vs La Cigarra D.

- JM Futsal B vs MyL Futsal C.

DENOMINACION C-13

8ª fecha – Zona “A”

- Halcones Dorados FC 4 (Tiziano Aguilar 2-Viggo Bacarili 2) / JM Futsal 3 (Lian Araya-León Lodeiro -Iñaki Gordillo).

- Lanús Infantil “A” 11 (Nehemías Lincopil-Lian Cárcamo 4-Lisandro Hernández 3-Thiago Chaile-Máximo Vera-Jeremías Pérez) / El Pilar Celeste 1 (Vicenzo Saldivia).

- Juanes Motos FS 4 (Benjamín Barrientos-Juan Cantallops 3) / Casino CR 3 (Jerónimo Carrizo-Rodrigo Manjón-Lautaro Rivera).

8ª fecha – Zona “B”

- El Lobito Futsal 2 (Santino Calderón-Tahiel Chaura) / El Pilar Azul 0.

- La 14 FC 0 / Lanús Infantil “B” 3 (Lucas Gómez-Jerónimo De Brito-Mateo Lincopil).

- Inter 1 (Stefano González) / Parma Futsal 1 / (Santino Tenorio).

DENOMINACION C-15

8ª fecha – Zona “A”

- Juan XXIII 1 (Ian Rojas) / La Súper Económica 5 (Yamil Millaneri-Bastian Chaile 2-Thiago Muñoz 2).

- Malvinas Club 24 (Ciro Uribe 3- Theo Uribe 2-Renzo Lastra 14-Ian Ojeda -Mateo Millalipe 3-Bautista Pérez) / Pietrobelli FC 1 (Dylan Aguilar).

- Casino CR 0 / Saavedra Futsal 0.

9ª fecha – Zona “A”

- Malvinas Club 2 (Bautista Pérez 2) / La Súper Económica 1 (Stefano Iglesia ).

9ª fecha – Zona “B”

- MyL Futsal 0 / Galácticos 1 (Aquiles Lemus).

- Los Titanes FC 2 (Luciano Burgos 2) / Guardianes JL 0.

- Lanús 2 (Ian Villalba 2) / Nero Futsal 0.

DENOMINACION C-17

10ª fecha

- Amigos del Poli 5 (Matías Mercado 2-Luciano Santander-Leandro Ibáñez 2) / Inter 3 (Mateo Sáez-Alexander López-Tomás Tebes).

- El Lobito Futsal 1 (Walter Toledo) / Lanús 0.

- Saavedra Futsal 6 (Marcelo Carrazco-Gustavo Moya 3-Geremías Maidana 2) / Deportivo DM Negro 2 (Joaquín Millaneri-Dariel Millaman).

- Alma Gaucha 1 (Alexander Soto) / CIPA 1 (Angel Herrero).

- MyL Futsal 6 (Leonidas Amaya-Facundo Jorvatt-Benjamín Errecalde - Enzo Muñoz-Dante González 2) / La Súper Económica 0.

- Deportivo DM Blanco 3 (Brandon Chiguay-Jeremías Tassin-Bruno Bahamonde) / 70/30 8 (Gastón Alfonso 2-Bautista Colivoro-Bautista Barria 3-Kevin Aaaron Chavez 2).