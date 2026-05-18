Gustavo López salió a aclarar que Malcorra no le pegó

Luego del revuelo mediático y las distintas versiones que circularon durante el fin de semana, el periodista rompió el silencio.

El pasado viernes al mediodía, el entorno de Independiente se vio sacudido por una noticia extrafutbolística. A la salida del edificio de Radio La Red, en el barrio de Palermo, Ignacio Malcorra interceptó a Gustavo López para recriminarle sus duros comentarios tras la eliminación del Rojo a manos de Rosario Central. La escena cobró trascendencia inmediata luego de que Marcelo Palacios la relatara en vivo durante el pase de programas.

Tras dos días de un silencio que alimentó todo tipo de especulaciones y versiones exageradas en el plano digital, López utilizó la apertura de su espacio radial para ponerle un freno a los rumores y explicar cómo se desencadenaron los hechos.

“Durante todo el fin de semana se habló de mí en las redes. No iba a decir nada porque qué iba a contestar a la gente que habla sin saber…”, arrancó el periodista con evidente fastidio por la repercusión del caso. Acto seguido, aclaró de manera tajante el verdadero tono del encuentro con el mediocampista: “Para aquellos que me preguntan qué pasó, solamente les voy a decir que a mí nadie me agredió, nadie me insultó, nadie me pegó, nada…”.

Para dar por terminado el asunto, el conductor bajó los decibeles y enmarcó la situación dentro de los cruces habituales que existen entre los protagonistas del fútbol y la prensa. “Sí vinieron a hablar conmigo y yo, como hago siempre, salí solo y hablé. Nada más que eso”, concluyó de forma directa.