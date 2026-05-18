Náutico Rada Tilly recibe a la CAI

Será este lunes desde las 21:30 por una nueva fecha del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama masculino.

Náutico Rada Tilly recibirá este lunes a Comisión de Actividades Infantiles por una nueva fecha de la fase regular del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama masculino.

El partido, que se jugará en cancha del club “Aurinegro”, dará comienzo a las 21:30 y tendrá el arbitraje de Leandro Aguirre, José Bova y Facundo Iza.

El martes, mientras tanto, en el Socios Fundadores, Gimnasia recibirá a Petroquímica en Primera Femenino.

El mismo día, pero en la sede de la CAI, se jugarán dos partidos de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa. Será con los duelos entre la Escuela Municipal Pueyrredón y la CAI, que se medirán en Mini Mixto e Infantiles Masculino.

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Programa

LUNES 18

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Leandro Aguirre, José Bova y Facundo Iza.

MARTES 19

En Comisión de Actividades Infantiles

20:00 Mini Mixto (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs CAI. Arbitros: Guillermo Fernández y Miguel Muñoz.

21:30 Infantiles (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs CAI. Arbitros: Guillermo Fernández y Miguel Muñoz.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (F): Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Jorge Alarcón.

MIERCOLES 20

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

19:30 Infantiles (M): La Fede "Blanco" vs La Fede "Bordó".

21:00 Liga Próximo (M): La Fede vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

(*) Con planilla oficial de juego

Gimnasio “S. Fundadores” (*)

20:00 Liga PróxImo (M): Gimnasia “Blanco” vs Petroquímica.

21:30 Liga Próximo (M): Gimnasia “Verde” vs Náutico Rada Tilly.

(*) Sujeto a disponibilidad de gimnasio por playoff de LNB.

JUEVES 21

En Comisión de Actividades Infantiles

20:00 Cadetes (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs CAI.

21:30 Juveniles (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs CAI.

(*) Con planilla oficial de juego

Panorama

VIERNES 8

LUNES 11

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 64 / Gimnasia “Verde” 76 (Liga Próximo M).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 76 / Escuela Municipal Pueyrredón 34 (Primera F).

MARTES 12

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 46 / Gimnasia 54 (Mini F).

- Náutico Rada Tilly 49 / Gimnasia 43 (Infantiles F).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia 44 / La Fede 38 (Primera F).

MIERCOLES 13

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede "Blanco" 86 / La Fede "Bordó” 22 (Cadetes M).

- La Fede "Blanco" 73 / La Fede "Bordó" 44 (Juveniles M).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Escuela Municipal Pueyrredón 30 / Petroquímica 65 (Liga Próximo M).