Los más "peques" disfrutaron de la quinta edición del "Chupetito 2026"

Se jugó la última fecha del encuentro de fútbol infantil en el Gimnasio municipal “Ignacio Koening” del barrio Laprida.

Este domingo, se disputó la última jornada del torneo de fútbol infantil “Chupetito 2026”, en el Gimnasio municipal “Ignacio Köening” del barrio Laprida, con la entrega de medallas, donde estuvo Martín Gurisich, director general de Deportes.

El campeonato, como todos los años, contó con la colaboración del Ente Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes.

En esta oportunidad, el torneo reunió a pequeños jugadores de las categorías formativas iniciales (2018 a 2021) de carácter participativo. Se trató de la quinta edición, con la organización de la coordinación del Gimnasio Laprida.

En la ceremonia de cierre todos los equipos recibieron su medalla, junto con el plantel de árbitros que estuvo en el certamen.

Martín Gurisich reconoció el acompañamiento de las familias y agradeció el trabajo de la coordinación del Gimnasio Laprida.

“Hace tiempo que llevan adelante este torneo, que se ha transformado en un certamen clásico e histórico de este barrio, y nosotros queremos, siempre, acompañar y apoyar. Hay que salir a los barrios y alimentar las actividades deportivas que se hacen allí, porque eso hace que a los vecinos y las familias le queden cerca los eventos deportivos”, dijo Gurisich.

Antonella Vidal, integrante de la coordinación del Gimnasio Laprida se dirigió a todos los jugadores, entrenadores y familias expresando que “espero que hayan disfrutado el torneo, se hayan divertido, sabiendo que es un encuentro promocional donde todos vienen a jugar y a divertirse. Gracias a las familias, a los ‘profes’ por acompañar. Nos pone muy contesto que los gimnasios municipales y clubes que siempre nos acompañan sigan participando, y los esperamos en todos los encuentros”.

EQUIPOS PARTICIPANTES

Gimnasio Laprida, Deportivo Las Latas, La Maquinita, Juventus, Municipal Ciudadela, Gimnasio Municipal 2, Gimnasio Municipal 4, Gimnasio Municipal 5.