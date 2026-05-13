La CAI tuvo una gran jornada en el Juvenil Federal

El “Azzurro” recibió a Racing de Trelew y continúa siendo protagonista. Ganaron la Sub 17 y la Sub 13, mientras que la Sub 15 empató.

La Comisión de Actividades Infantiles y Racing de Trelew se enfrentaron este miércoles en el estadio municipal de Comodoro Rivadavia, en el marco de la 5ª fecha del Torneo Juvenil del Consejo Federal.

En el primer turno, la Sub 13 de la CAI goleó 9 a 3, con tantos de Lautaro Bringas (2), Mateo Ferreyra (2), Iván Calfin, Uriel González, Máximo Vera, Juanse Ruiz e Ignacio Troiano. El equipo dirigido por Mauro Villegas continúa liderando la Zona 7 con puntaje ideal, con 18 unidades (6 jugados y 6 ganados).

En el segundo partido de la jornada, los elencos de la Sub 15 empataron sin goles. De esta manera, el conjunto comandado por Mario Amado sigue en la parte alta de las posiciones con 13 puntos (4 ganados, 1 empatado y 1 perdido).

En el cierre, la Sub 17 del “Azzurro” goleó 5-1, con tres tantos de Leonel Freschi y los restantes de Thiago Nicosia y Lautaro Vásquez. Los dirigidos por César Villarroel se mantienen invictos y firmes en la primera posición de la zona, con 14 unidades (4 victorias y 2 empates).

Sub 13