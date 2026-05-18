Independiente se pronunció sobre los casos de grooming en las inferiores

Tras lo sucedido, Independiente lanzó un contundente comunicado para sus socios, hinchas y a la comunidad general, indicando cómo procedieron.

Tras recibir una denuncia por un presunto caso de grooming que damnifica a un jugador de sus divisiones inferiores, el Club Atlético Independiente puso en marcha de manera urgente sus protocolos de seguridad y lanzó un contundente comunicado dirigido a sus "socios, hinchas y a la comunidad en general".

"El padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la Institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido víctima de grooming. Inmediatamente, se activó el protocolo pertinente y las autoridades del club recibieron a la familia en la sede social, junto con los responsables de las áreas correspondientes, y pusieron a su disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor", comenzaron indicando.

Y añadieron: "A partir de este hecho, se dio aviso a todas las áreas del club para extremar la atención sobre esta modalidad delictiva. El equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó dos casos adicionales de características similares, lo que fue informado a las máximas autoridades".

Luego, informaron: "En consecuencia, se convocó a la organización Grooming Argentina, recibida en el Predio de Villa Domínico, con quienes se coordinaron charlas informativas y preventivas a cargo de personal especializado. Asimismo, se resolvió reunir toda la información necesaria para impulsar la correspondiente denuncia penal".

"El viernes 15 de mayo de 2026, uno de los apoderados del club, junto a un dirigente de la institución, se presentaron ante la Fiscalía N°2 de Avellaneda para formalizar la denuncia y aportar el material recabado. Se acordó con la Fiscal interviniente regresar el lunes 18 de mayo a fin de ampliar la presentación", detallaron.

Y concluyeron: "El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores".

Qué es el grooming

El grooming es una práctica delictiva en la que un adulto se hace pasar por otra persona (generalmente un menor de edad) a través de internet con el objetivo de ganarse la confianza de un niño, niña o adolescente para luego abusar sexualmente de él o ella. Este delito se comete principalmente a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería (como WhatsApp) o salas de chat de videojuegos online.

¿Cómo suele funcionar este proceso?

El acosador no suele atacar de forma directa, sino que sigue una estrategia por etapas:

Engaño y empatía: El adulto crea un perfil falso (usando fotos y datos de un chico o chica de la misma edad que la víctima) y empieza a interactuar con el menor compartiendo gustos, juegos o problemas comunes para generar un vínculo afectivo.

Aislamiento: Una vez ganada la confianza, el acosador intenta alejar al menor de su entorno. Le pide que "mantenga la relación en secreto" y que no les cuente nada a sus padres o amigos.

Chantaje o extorsión: En etapas más avanzadas, el adulto empieza a solicitar fotos o videos íntimos. Si el menor se niega o intenta cortar el contacto, el acosador recurre a la amenaza (amenaza con publicar lo que ya tiene, hacerle daño a su familia, etc.).