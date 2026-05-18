Inician los Juegos Epade 2026

En Río Negro, Neuquén y La Pampa, este lunes comienza la competencia patagónica que se extenderá hasta el viernes 22, con la participación de 220 chubutenses, que buscarán refrendar el título logrado en 2025.

La delegación de Chubut, compuesta por 220 personas, desde el domingo al mediodía se encuentra en las tres sedes dispuestas para la XIX edición de los Juegos Epade, organizados por el Ente Patagónico del Deporte, los cuales se desarrollarán desde este lunes 18 y hasta el viernes 22, con la participación de deportistas de las seis provincias patagónicas.

Tras un viaje que inició en Rawson el sábado por la noche, el contingente chubutense arribó sin inconvenientes este domingo en horas de la mañana a las ciudades de Viedma, Neuquén y Santa Rosa, tras lo cual, cada plantel realizó los tramites de acreditación y alojamiento.

Los distintos seleccionados aprovecharon a realizar en horas de la tarde, los últimos entrenamientos formales previo al inicio de la competencia que se dará el lunes.

Durante cinco días, las selecciones de Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, competirán con el objetivo de obtener ser los mejores de la región en las disciplinas de atletismo, básquet, ciclismo mountain bike, fútbol, judo y vóley, en ambas ramas, recordando que la natación ya se disputó en Neuquén, en el mes de abril.

Chubut buscará defender el título de campeón patagónico, tras la consagración del 2025. La provincia tiene en su haber tres consagraciones en Juegos Epade (2009, 2011 y 2025). Además, fue subcampeón en siete oportunidades, logró otros tres terceros puestos.

Programa para Chubut

Neuquén

Atletismo Masculino

9:00hs Lanzamiento de Bala 4 KG.

10:00hs 80 Metros llanos

12:00hs 80 Metros Llanos

Pista Atletismo Neuquén

Atletismo Femenino

9:00hs 80 Mts con Vallas - Hexathlón

9:30hs Salto Alto - Hexathlon

9:30hs 80 Metros llanos

10:30hs Salto alto

11:00hs 600 Metros llanos

11:00hs Lanzamiento de Bala 3kg - Hexathlón

11:30hs 80 Metros Llanos

Handball Femenino vs Neuquén

12:00hs

Estadio Ruca Che

Handball Masculino vs Neuquén

Neuquén

16:30hs

Estadio Ruca Che

Viedma

Básquet Masculino vs Neuquén

17:30hs

Sol de Mayo

Básquet Femenino vs Neuquén

Neuquén

15:30hs

Polideportivo

Fútbol Masculino vs La Pampa

14:00hs

Cultural (Vizcachera)

Fútbol Femenino vs Río Negro

15:30hs

Cancha Cultural

La Pampa

Ciclismo Femenino

13 a 17hs - Entrenamientos Libres

Ciclismo Masculino

13 a 17hs - Entrenamientos Libres

Judo Masc. y Fem.

15:00hs

Competencia Individual Masculinos

Vóley Femenino vs Río Negro

09:00hs

Polideportivo Butaló

Vs Tierra del Fuego

15:00hs

Colegio Catrón

Vóley Masculino vs Santa Cruz

09:00hs

Colegio Belgrano

Vs Neuquén

17:00hs

Colegio Catrón.