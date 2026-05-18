Inician los Juegos Epade 2026

La delegación de Chubut, compuesta por 220 personas, desde el domingo al mediodía se encuentra en las tres sedes dispuestas para la XIX edición de los Juegos Epade, organizados por el Ente Patagónico del Deporte, los cuales se desarrollarán desde este lunes 18 y hasta el viernes 22, con la participación de deportistas de las seis provincias patagónicas.
Tras un viaje que inició en Rawson el sábado por la noche, el contingente chubutense arribó sin inconvenientes este domingo en horas de la mañana a las ciudades de Viedma, Neuquén y Santa Rosa, tras lo cual, cada plantel realizó los tramites de acreditación y alojamiento.
Los distintos seleccionados aprovecharon a realizar en horas de la tarde, los últimos entrenamientos formales previo al inicio de la competencia que se dará el lunes.
Durante cinco días, las selecciones de Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, competirán con el objetivo de obtener ser los mejores de la región en las disciplinas de atletismo, básquet, ciclismo mountain bike, fútbol, judo y vóley, en ambas ramas, recordando que la natación ya se disputó en Neuquén, en el mes de abril.
Chubut buscará defender el título de campeón patagónico, tras la consagración del 2025. La provincia tiene en su haber tres consagraciones en Juegos Epade (2009, 2011 y 2025). Además, fue subcampeón en siete oportunidades, logró otros tres terceros puestos.
Programa para Chubut
Neuquén
Atletismo Masculino
9:00hs Lanzamiento de Bala 4 KG.
10:00hs 80 Metros llanos
12:00hs 80 Metros Llanos
Pista Atletismo Neuquén
Atletismo Femenino
9:00hs 80 Mts con Vallas - Hexathlón
9:30hs Salto Alto - Hexathlon
9:30hs 80 Metros llanos
10:30hs Salto alto
11:00hs 600 Metros llanos
11:00hs Lanzamiento de Bala 3kg - Hexathlón
11:30hs 80 Metros Llanos
Handball Femenino vs Neuquén
12:00hs
Estadio Ruca Che
Handball Masculino vs Neuquén
Neuquén
16:30hs
Estadio Ruca Che
Viedma
Básquet Masculino vs Neuquén
17:30hs
Sol de Mayo
Básquet Femenino vs Neuquén
Neuquén
15:30hs
Polideportivo
Fútbol Masculino vs La Pampa
14:00hs
Cultural (Vizcachera)
Fútbol Femenino vs Río Negro
15:30hs
Cancha Cultural
La Pampa
Ciclismo Femenino
13 a 17hs - Entrenamientos Libres
Ciclismo Masculino
13 a 17hs - Entrenamientos Libres
Judo Masc. y Fem.
15:00hs
Competencia Individual Masculinos
Vóley Femenino vs Río Negro
09:00hs
Polideportivo Butaló
Vs Tierra del Fuego
15:00hs
Colegio Catrón
Vóley Masculino vs Santa Cruz
09:00hs
Colegio Belgrano
Vs Neuquén
17:00hs
Colegio Catrón.