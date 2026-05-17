Con la serie 2-2, recibe este lunes en el Socios Fundadores a Independiente de Oliva por el quinto juego de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. El partido inicia a las 21.

Gimnasia busca meterse en las "semis" y festejar ante su gente

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este lunes a Independiente de Oliva por el quinto y decisivo juego de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, serie que se encuentra igualada 2-2.

El partido, que se jugará seguramente en un Socios Fundadores repleto, dará comienzo a las 21, en donde el “Verde” irá en busca de la victoria y clasificación en su casa, donde en lo que va de este año solo cayó en una ocasión.

Esta larga serie tuvo su comienzo en Comodoro Rivadavia, en donde Gimnasia hizo respetar su localía quedándose con el primero y luego segundo juego.

En el primero se impuso 78-66, mientras que en el segundo, ganó 77-72.

Sin embargo, en Oliva, el que hizo fuerte su localía fue Independiente que se quedó -de manera ajustada- con el tercer juego 78 a 76, mientras que en el cuarto partido, fue triunfo del elenco de Martín González por 74-66.

En este último partido, fueron claves las producciones del base Francisco Conrradi, goleador del juego con 18 puntos, mientras que el pívot Enzo Filippetti marcó 17 tantos, bajó 6 rebotes y metió una tapa. Cabe destacar que ambos jugadores vinieron desde el banco, aportando entre ambos 35 puntos.

Otro de los jugadores que fue importante en la definición del juego fue el base Fortunato Rolfi, que marcó 13 unidades, y en el final, el alero Patricio Tabarez, que no había anotado en todo el partido, y apareció con una ráfaga de 5 puntos en el último cuarto.

Mientras que en Gimnasia, los mejores fueron Martiniano Dato (15 puntos y 5 rebotes), escoltado por Marcos Chacón, quien a raíz de una falta técnica en la parte final del juego, se fue con 14 tantos y 4 rebotes.

Otro punto determinante para que Independiente lograrse emparejar la serie fue la cantidad de pérdidas de Gimnasia, que fueron 21 -el rival tuvo 12-, aspecto que deberá mejorar de cara a este quinto juego a disputarse en el Socios Fundadores.

Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí saldrán a la cancha desde la inicial. Y en el banco de relevos estarán Marcos Chacón, Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Carlos Rivero, Kenneth Horton, quien no vio acción en el cuarto partido, y los juveniles Jesús Centeno, Natalio Santacroce y Ciro Melo.

Mientras que por el lado de la visita, lo harán Fortunato Rolfi, Nicolás Marcucci, Patricio Tabarez, Rolando Vallejos y Agustín Cáffaro.

En el banco de sustitutos estarán Francisco Conrradi, Agustín Pautasso, Martín Fernández, Enzo Filippetti, Felipe Barrionuevo, Valentín Duvanced, y Carlos Hurtado.