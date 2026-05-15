Cayó 74-66 ante Independiente y de esa manera quedó 2-2 la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. El lunes se definirá quién pasa a la semifinal.

Gimnasia volvió a perder en Oliva y se define en el Socios

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que no dispuso de Kenneth Horton, perdió este viernes de visitante frente a Independiente de Oliva por 74-66 y de esa manera, quedó 2-2 la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

El quinto y decisivo partido se jugará este lunes, en horario a confirmar, en el Socios Fundadores, ya que el “Verde” cuenta con ventaja deportiva.

El partido, que se jugó en el estadio El Gigante de la Ruta 9, contó con el arbitraje de Fabricio Vito, Alejandro Zanabone y Ezequiel Macías, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 19-19, 38-41 y 51-56.

Luego de un comienzo parejo, con Bryan Carabalí en la visita y Agustín Cáffaro marcando desde la línea de libres, un triple de Emiliano Toretta, permitió que Gimnasia saque seis de ventaja (5-11), por lo que a 5’30” para el final del primer cuarto, se vino el pedido de minuto por parte del Martín González, DT del elenco cordobés.

Sin embargo, Independiente, con el ingreso de Francisco Conrradi -6 puntos-, reaccionó y tras estar abajo por siete, metió un parcial de 9-2 para empatar el juego en 19, resultado con el que así se fueron los primeros diez minutos de partido.

Minutos más tarde, Emiliano Toretta fue parado con falta. El santafesino fue a la línea, marcó un libre, y así Gimnasia volvió a sacar siete (27-34), por lo que a 4’05” vino otro pedido de tiempo muerto por parte del conjunto de Oliva.

Sin embargo, Independiente, con un triple de Cáffaro más un doble del base Fortunato Rolfi, empató el juego en 34, por lo que esta vez -a 2’42”-, el que pidió minuto fue Pablo Favarel, DT del elenco sureño.

Gimnasia se fue al descanso con tres de ventaja (38-41) gracias a un doble de Martiniano Dato, luego de recibir una gran asistencia de Marcos Chacón.

Luego del descanso largo, Gimnasia volvió a escaparse en el marcador. Primero con un triple de Sebastián Carrasco, y luego un doble de Dato, para que la visita saque 11 (38-49), por lo que a 5’50” para el final del tercer cuarto, se vino otro pedido de minuto por parte de Martín González, DT de la “I”.

Sin embargo, Gimnasia se fue arriba por cinco (51-56) con diez minutos por jugar.

En el último cuarto, Independiente dio vuelta el marcador con un doble de Conrradi, quien junto a Enzo Filippetti, mantuvieron al local en partido. El escolta marcó de dos para que su equipo pase al frente 64-63, por lo que a poco más de tres minutos para el final, se vino el minuto de Favarel.

El partido se definió en los últimos segundos porque con dos triples -uno de Rolfi y otro de Patricio Tabárez que no había anotado-, dejaron el marcador 72-65 para el local.

El resultado final fue de 74-66 para de esa manera, la serie quede iguada 2-2 y todo se defina este lunes en el Socios Fundadores.

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Síntesis

Independiente 74 / Gimnasia 66

Independiente (19+19+13+23): Fortunato Rolfi 13, Nicolás Marcucci 4, Patricio Tabárez 5, Rolando Vallejos 2 y Agustín Cáffaro 6 (fi); Francisco Conrradi 18, Martín Fernández 3, Enzo Filippetti (x) 17, Felipe Barrionuevo 4, Agustín Pautasso 2 y Valentín Duvanced 0. DT: Martín González.

Gimnasia (19+22+15+10): Emiliano Toretta 4, Federico Grun 5, Martiniano Dato 15, Anyelo Cisneros 8 y Bryan Carabalí 5 (fi); Carlos Rivero (x) 2, Marcos Chacón (x) 14, Jesús Centeno 0, Sebastián Carrasco 8 y Mauro Cosolito 5. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 19-19, 38-41 y 51-56.

Arbitros: Fabricio Vito, Alejandro Zanabone y Ezequiel Macías.

Estadio: El Gigante de la Ruta 9 (Oliva).

Serie: 2-2.

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Panorama - Cuartos de final - Juego 4

VIERNES 15

En el estadio Héctor Etchart – CABA

- Ferro Carril Oeste 71 (2) / Regatas Corrientes 79 (2).

En El Gigante de la Ruta 9 – Oliva

- Independiente 74 (2) vs Gimnasia y Esgrima 66 (2).

SABADO 16

En el estadio Angel Sandrín – Alta Córdoba

20:30 Instituto (1) vs Quimsa (2) – Basquetpass.