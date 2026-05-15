Visita este viernes a las 21 a Independiente por el cuarto juego de la serie de playoffs de la Liga Nacional. Si gana, clasificará a “semis” y si cae, entonces el lunes habrá 5º juego en Comodoro.

Gimnasia va tras una victoria en Oliva que lo deposite en "semis"

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este viernes a Independiente de Oliva por el cuarto punto de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, que lidera el conjunto sureño 2-1.

El partido, que se jugará en el estadio El Gigante de la Ruta 9, dará comienzo a las 21, en donde el “Verde” buscará la recuperación y así meterse en las semifinales de la competencia.

Los árbitros del partido, que será televisado por Basquetpass, serán Fabricio Vito, Alejandro Zanabone y Exequiel Macías.

El elenco, que conduce el rosarino Pablo Favarel, viene de caer, de manera ajustada en el tercer punto del playoff por 78 a 76, en un partido, que se definió recién en los últimos segundos.

En ese contexto, el “Verde” que llegó a estar abajo por quince puntos (63-48) -por un triple de Francisco Conrradi-, nunca bajó los brazos y le dio pelea a la “I” hasta los últimos instantes.

El local lo cerró con un doble y un recupero del base Fortunato Rolfi clave en el final-, más un libre de Nicolás Marcucci, para de esa manera, descontar en la serie 1-2.

Rolando Vallejos fue el goleador de su equipo con 16 puntos, mientras que 12 marcaron Rolfi y Patricio Tabárez, este último tomó 6 rebotes, tuvo cinco recuperos y metió una tapa.

Además, el pívot Caffaro aportó 10 puntos, bajó 7 rebotes y metió 3 tapas, con 3 pérdidas y 2 recuperos.

En Gimnasia, mientras tanto, su mejor vía de gol fue el alero Martiniano Dato, goleador del encuentro con 20 puntos. Mientras que el base Emiliano Toreta lo escoltó con 16 unidades y 10 aportó el chileno Sebastián Carrasco.

Este viernes vuelven a verse las caras y otra vez la cita será en Oliva.

El equipo de Martín González saldrá con: Fortunato Rolfi, Nicolás Marcucci, Patricio Tabárez, Rolando Vallejos y Agustín Cáffaro. Mientras que como relevos estarán Enzo Filippetti, Francisco Conrradi, Martín Fernández, Felipe Barrionuevo, Agustín Pautasso, Valentín Duvanced y Carlos Hurtado.

Los de Pablo Favarel, mientras tanto, seguramente saldrán con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

En el banco de relevos, mientras tanto, se encontrarán Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Mauro Cosolito, Kenneth Horton, Carlos Rivero y Jesús Centeno.

Si Independiente gana, entonces el lunes habrá quinto juego en el Socios Fundadores, pero si vence Gimnasia, la serie habrá quedado terminada a favor del equipo chubutense.

Panorama - Cuartos de final - Juego 4

VIERNES 15

En el estadio Héctor Etchart – CABA

20:05 Ferro Carril Oeste (2) vs Regatas Corrientes (1) – DSports.

En El Gigante de la Ruta 9 – Oliva

21:00 Independiente (1) vs Gimnasia y Esgrima (2) – Basquetpass.

SABADO 16

En el estadio Angel Sandrín – Alta Córdoba

20:30 Instituto (1) vs Quimsa (2) – Basquetpass.