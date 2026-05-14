Instituto recibe a Quimsa y Boca va por las "semis" ante Oberá

“La Gloria” y la Fusión” se miden este jueves por el tercer juego de cuartos de final de la serie que está 1-1. El “Xeneize” busca convertirse en el primer semifinalista de la Liga Nacional.

Instituto recibirá este jueves a Quimsa de Santiago del Estero por el tercer juego de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, serie que se encuentra empatada 1-1.

El partido, que se jugará en el estadio Estructuras Pretensa Atenas de Córdoba, dará comienzo a las 21, y será televisado por Básquet Pass. Los árbitros serán Alejandro Chiti, Roberto Smith y Ezequiel Macías.

En el último juego, la “Fusión” tuvo un mejor comienzo y logró marcar diferencias en la primera mitad apoyado en el aporte ofensivo de Brandon Robinson, Jerome Meyinsse y Tyren Johnson. Sin embargo, Instituto reaccionó en el segundo cuarto con una ráfaga liderada por Gastón Whelan, Nicolás Copello y Vicente Garello para volver a ponerse en partido. Aun así, el conjunto santiagueño llegó al descanso arriba por 44 a 33 tras un triple de Johnson sobre la chicharra.

En el complemento, Instituto de Córdoba levantó su nivel y fue creciendo con el correr de los minutos. Con Whelan como principal figura y el aporte de Leonel Schattmann en momentos clave, la Gloria logró dar vuelta el marcador en el último cuarto y terminó imponiéndose por 80 a 74 para igualar la serie de cuartos de final y asegurar un cuarto juego. Whelan cerró la noche con 22 puntos y 8 rebotes, mientras que en Quimsa se destacaron Johnson con 16 y Robinson con 15 unidades.

Por su parte, a partir de las 22:10, Boca Juniors se medirá con Oberá Tenis Club de Misiones en el tercer juego de la serie que se encuentra liderada 2-0 por el conjunto “xeneize”, que dirige el comodorense Nicolás Casalánguida.

El encuentro, que se jugará en el estadio Luis Conde, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será arbitrado por Fernando Sampietro, Raúl Sánchez y Nicolás D’Anna, e irá televisado por la señal de TyC Sports.

Boca volvió a ganar en Misiones y se adelantó 2-0 en la serie. Con gran disposición para pasarse la pelota (26 asistencias) y una altísima efectividad (52%) en triples, Boca se impuso 102-80 a Oberá como visitante y quedó a un triunfo de avanzar a las semifinales de la Liga Nacional.

Santiago Scala lideró la ofensiva “xeneize” con 21 puntos, incluidos 5-7 aciertos de larga distancia. Franco Giorgetti (16 tantos), Agustín Barreiro (13) y Michael Smith (12) fueron las otras vías de gol del equipo dirigido por Casalánguida, invicto en los playoffs.

Quien supere esta instancia, se medirá en la próxima con el ganador de la llave que hoy igualan 1-1 Instituto de Córdoba y Quimsa de Santiago del Estero.