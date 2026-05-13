Nueva jornada con atención oftalmológica gratuita en Km 14

Se concretaron controles oftalmológicos gratuitos destinados a niños desde los 4 años y adultos. La próxima etapa del programa "Mirándonos" se realizará en barrio Castelli a partir de junio.

La secretaría de Salud municipal llevó adelante este miércoles una nueva jornada de atención oftalmológica en el Centro de Salud “René Favaloro”, en Km. 14, en el marco del programa de salud visual “Mirándonos”, una propuesta gratuita destinada a fortalecer el acceso a controles preventivos para toda la comunidad.

Durante la jornada, se concretó la atención de 25 pacientes que accedieron a controles visuales integrales. La iniciativa está dirigida a pacientes a partir de los 4 años de edad y contempla la derivación de aquellos casos que requieran un seguimiento más específico.

Al respecto, la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno, explicó que “se han dado 30 turnos a partir de las 8 de la mañana y continuamos con los controles visuales”.

Asimismo, detalló que “se trata de un programa de pesquisa, a partir de los 4 años. Para ellos, se dan los turnos y, si se detecta algún tipo de patología o algún control específico, se deriva a la sede central de la secretaría en la calle Sarmiento”.

La funcionaria remarcó además la importancia que tiene este operativo dentro de las políticas sanitarias municipales, al señalar que “Mirándonos es uno de los programas de más demanda que tenemos, ya que es muy amplio porque tanto adultos como niños son atendidos”.

Debido a la alta demanda que registra esta campaña en distintos sectores de la ciudad, el Municipio continúa organizando jornadas itinerantes para ampliar la cobertura y acercar el servicio a más vecinos. En ese sentido, se confirmó que la próxima etapa del programa se desarrollará en el barrio Castelli, a partir de junio.