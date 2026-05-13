El Municipio acompañó la 7° Feria Integradora de Salud

Fue organizado por la Asociación de Enfermería del Chubut para fomentar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, orientado especialmente a estudiantes de nivel secundario.

La nueva edición de la Feria Integradora de Salud se llevó adelante este miércoles en las instalaciones del Centro Cultural. La actividad contó con la organización de la Asociación de Enfermería del Chubut y el apoyo de la Municipalidad, a través de las secretarías de Salud; Desarrollo Humano y Familia; y de la Mujer, Género y Diversidad.

El encuentro, que se desarrolló entre las 9:00 y las 13:00 horas, dispuso de un recorrido por los stands de las distintas secretarías municipales, de los hospitales Alvear y Regional, el Centro de Tratamiento de las Problemáticas de Consumo, Cruz Roja y clínicas privadas, entre otras organizaciones. La Feria Integradora de Salud, además, destacó la importancia del trabajo multidisciplinario y la labor territorial que realizan las instituciones más allá de la atención hospitalaria tradicional.

Asimismo, se reconoció la labor de los profesionales de enfermería, que este martes 12 de mayo conmemoraron su día, y se celebró el crecimiento de este espacio de encuentro que busca conectar a la comunidad educativa con el sistema sanitario regional.

Durante el acto de apertura, estuvieron presentes la subsecretaria de Salud del Municipio, Gabriela Moreno; el presidente de la Asociación de Enfermería del Chubut, Cristian Salaverria; la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Bárbara Rueter; el director asociado de Enfermería del Hospital Regional, Víctor Valdivieso; Janet Gómez Pol, en representación del Hospital Alvear; y estudiantes de distintas escuelas secundarias.

Durante la presentación, Moreno expresó su satisfacción por participar de una nueva edición de la Feria Integradora y destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro al señalar que “este tipo de actividades son muy valiosas porque reúnen a distintas instituciones y al ámbito educativo, permitiendo que los jóvenes conozcan las diferentes propuestas y el trabajo territorial que se desarrolla de manera articulada”.

En tanto, el presidente de la Asociación de Enfermería del Chubut indicó que “desde hace tiempo venimos trabajando con el objetivo de acercarnos a la comunidad y especialmente a los estudiantes. El propósito de esta Feria es promover la salud y fortalecer la prevención de enfermedades”, al tiempo que remarcó que “la Asociación de Enfermería del Chubut busca llegar no solo a Comodoro Rivadavia, sino también a distintas localidades de la provincia, acompañando y fortaleciendo el trabajo de los profesionales de enfermería”.

Por último, la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud valoró la continuidad de este tipo de iniciativas y sostuvo que “cuando las acciones dejan de ser aisladas y responden a una definición política clara, se consolidan acciones públicas sostenidas en el tiempo. En este caso, la Asociación de Enfermería del Chubut impulsa una línea de trabajo enfocada en la promoción de la salud, entendida como un derecho tanto individual como colectivo”.