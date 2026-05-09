Tres personas hospitalizadas por intoxicación con monóxido de carbono

El episodio ocurrió durante la mañana de este sábado. Dos de los afectados presentaban un cuadro de mayor complejidad y recibieron asistencia del personal médico y de Bomberos Voluntarios.

Tres personas debieron ser trasladadas este sábado por la mañana al Hospital Regional tras registrarse un caso de intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda.

De acuerdo a la información brindada a Del Mar Digital, dos de los afectados presentaban síntomas de mayor gravedad, por lo que fueron asistidos por personal del servicio de emergencias 107 con colaboración de Bomberos Voluntarios.

En el domicilio también se llevaron adelante tareas preventivas. Allí se constató que los calefactores permanecieran apagados y se realizó la ventilación de los ambientes para reducir riesgos.