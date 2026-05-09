Puede producirse por cuestiones celulares y hasta por tabaquismo. No suele precisar quimio o rayos.

Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral por el que operaron a Máximo Kirchner

El diputado nacional Máximo Kirchner fue sometido este viernes a una cirugía programada en el Hospital Italiano de La Plata, a raíz de un cistoadenoma parotídeo bilateral, un tumor benigno que afecta las glándulas salivales, y del que evoluciona de manera favorable, según informó ese centro de salud.

El cistoadenoma parotídeo bilateral es un crecimiento benigno localizado en las glándulas parótidas, que son fundamentales para la producción de saliva. La extirpación se hace de manera programada y, como en el caso del hijo de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, no implica riesgos graves para la salud del paciente.

El tumor se origina en la glándula parótida, una glándula salival mayor. Cerca del 80 por ciento de los tumores parotídeos son benignos, y el que le extirparon a Kirchner es una de las variantes histológicas menos frecuentes.

La frecuencia de este tumor representa entre el uno y el dos por ciento de los tumores de glándulas salivales, con muy baja agresividad biológica, aunque genera un cambio estructural en la glándula que puede requerir cirugía.

El tratamiento implica el control de los cistoadenomas. Una vez que se opera, no se precisan ni quimioterapia ni radioterapia. A la hora de operar se saca de manera total o parcial la glándula afectada para la extracción completa del tumor.

El pronóstico del posoperatorio suele ser bueno, si bien los pacientes se mantienen bajo vigilancia médica. En el caso del diputado, el tumor resultó ser bilateral, cuando en la mayoría de los casos suele ser unilateral.

¿Cuáles son los síntomas? Suele detectarse por la aparición de una masa o bulto por debajo o detrás de la oreja, generalmente duro y no doloroso. Generalmente, hay hinchazón facial, dificultades para tragar y hasta pérdida de movilidad facial.

Al día de hoy, no se conoce la causa específica de este tumor. Aunque hay preeminencia de la alteración en el desarrollo de las células, también influye el tabaquismo.

Como este tumor es benigno, no hay invasión de tejidos circundantes ni se disemina, al contrario de los tumores malignos. La evolución del legislador nacional le permitiría estar en su casa este mismo fin de semana.