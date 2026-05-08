Los trabajos del personal municipal se desarrollan agrupando una determinada cantidad de locales comerciales, previendo no interrumpir la vereda completa en una cuadra.

La obra de veredas en la calle San Martín ya se halla en un 60%

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, continúa ejecutando trabajos de renovación y unificación de veredas sobre calle San Martín, en el tramo comprendido entre España y Mitre, con proyección de continuidad hasta calle 9 de Julio.

Las tareas forman parte del plan de mejoramiento urbano que impulsa la gestión municipal con el objetivo de optimizar la circulación peatonal, fortalecer la accesibilidad y modernizar el casco céntrico de la ciudad.

La obra contempla la colocación de nuevo material con terminación en piedra partida y la incorporación de bandas táctiles destinadas a personas con disminución visual.

Al respecto, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich, explicó que “los trabajos buscan unificar el diseño urbano y mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad para los peatones, generando además un entorno más ordenado y accesible”.

Asimismo, el funcionario señaló que “la intervención se ejecuta por tramos y por sectores reducidos de locales comerciales, evitando la interrupción total de las veredas en cada cuadra para minimizar inconvenientes tanto a comerciantes como a vecinos que transitan diariamente por el sector céntrico”.

“La obra incluye la instalación de ductos subterráneos que permitirán avanzar, en una próxima etapa, con el soterramiento del cableado de servicios, contribuyendo al ordenamiento urbano y a una mejora integral del espacio público”, informó Ostoich al añadir que “actualmente, la obra presenta un avance del 59%, en el marco de un plan que prevé extender progresivamente las mejoras hacia otras cuadras del centro de la ciudad, consolidando espacios más seguros, modernos e inclusivos para toda la comunidad”.