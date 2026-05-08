Rada Tilly celebra el Día del Animal con actividades gratuitas

El área de Veterinaria del Municipio de Rada Tilly organizó para este sábado una jornada especial para celebrar el Día del Animal, con actividades gratuitas orientadas al cuidado responsable de perros y gatos.

Las propuestas comenzarán a las 8:40 horas con castraciones gratuitas para perros y gatos, destinadas a vecinos de la ciudad y con turno previo, en las instalaciones de Veterinaria Municipal, ubicadas en calle Tomás Espora Nº 275.

A partir de las 9 horas se realizará una jornada de vacunación antirrábica por orden de llegada y entrega de antiparasitarios hasta agotar stock.

Además, desde las 11 horas en el Skate Park, el equipo de Pata de Perro brindará el taller de manejo de correa y lenguaje canino “Cómo mejorar el paseo con tu perro”. La propuesta incluirá consejos de veterinarios, sorteos y recomendaciones sobre bienestar animal.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Quienes deseen participar junto a sus perros deberán asistir con pretal o collar con identificación, correa, agua, premios y bolsitas. Los cupos para participar con perro son limitados y requieren inscripción previa a través del siguiente formulario: https://url-shortener.me/LZY6

También se podrá participar del taller como oyente. Se recomienda asistir con ropa cómoda, reposera y mate para disfrutar de la jornada.

PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD ANIMAL

Como parte de las políticas de salud animal y tenencia responsable, el Municipio de Rada Tilly realiza castraciones gratuitas de perros y gatos durante todo el año para residentes de la ciudad, con turno previo al teléfono 4451057.

El programa incluye además vacunación anual antirrábica y desparasitación semestral. La atención se brinda de lunes a viernes de 7:30 a 14 horas.

Las castraciones están recomendadas a partir de los 6 meses de vida y junto con la cirugía se proporciona una dosis de antiparasitario y vacuna antirrábica.

Las intervenciones son realizadas por profesionales y personal capacitado de la Dirección de Bromatología y Veterinaria de Rada Tilly, en el quirófano municipal.

La esterilización de perros y gatos contribuye a prevenir la sobrepoblación animal y disminuye la posibilidad de enfermedades y tumores. Además, ayuda a reducir extravíos, vagabundeo y mordeduras.