Vialidad Urbana evacuó el agua de lluvia acumulada

Se trabajó en Los Tilos y en otros sectores donde habían quedado pozos como consecuencia de obras.

El personal de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Vialidad Urbana, llevó adelante este viernes distintas tareas con el fin de evacuar el agua de lluvia acumulada y estabilizó terrenos en zonas vulnerables de zona norte.

Los esfuerzos, además, se centraron en normalizar la situación en los sectores donde existen obras en construcción que conllevan al estancamiento hídrico.

En relación a dichos trabajos, el subsecretario Walter Navarro indicó que “estamos evacuando en algunos lugares donde ha quedado un poco de agua acumulada, pero básicamente es porque son obras que se están realizando en los distintos barrios”.

El funcionario detalló que “se han modificado algunos cauces de agua”, al tiempo que puntualizó que “estuvimos esta mañana en barrio Los Tilos y en la parte de El Marquesado, en uno de los socavones que se hicieron juntando agua en las depresiones, así que estamos dándole un poco de tranquilidad a los vecinos para que no les ingrese agua por debajo de los cimientos”.

El funcionario además describió que, con máquinas viales y camiones chupa, “continuaremos las tareas en el camino a Km. 11, y el barrio Fortín Chacabuco”. En tanto, las máquinas retroexcavadora también se desplegaron en la rotonda del Aeropuerto y en un sector de Km. 5, sobre las calles José Patricio Ruiz y Código 1658, “sectores que estaban inundados, por lo que estamos tirando los niveles para evacuar el agua”, reiteró, al añadir que “a pesar de que la lluvia ha sido muy importante, no hemos tenido mayores inconvenientes y tampoco hemos tenido evacuados”.