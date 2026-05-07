La Justicia federal determinó que la menor fue entregada por sus propios padres a cambio de dinero. El caso derivó en condenas por trata de personas agravada y expuso un contexto de explotación doméstica, laboral y sexual.

Familia gitana vendió a su hija de 13 años a su primo que la abusó y explotó laboralmente

Una adolescente de 13 años fue sometida a un “rito de unión de hecho infantil” dentro de la comunidad gitana y entregada por sus propios padres a cambio de 825 mil pesos, según estableció la Justicia federal en una causa que terminó con condenas por trata de personas agravada.

La declaración de la víctima en cámara Gesell se realizó el 8 de abril de 2025 en San Juan. Durante la entrevista, la joven describió prácticas vinculadas al matrimonio dentro de su comunidad y explicó lo que denominó “abrir camino”, en referencia a la comprobación de virginidad previa a la unión.

La investigación determinó que la adolescente, analfabeta y sin escolarización, fue entregada en 2022 a la familia de Gustavo Franco Cristo, quien tenía 20 años al momento de los hechos y además era primo sanguíneo de la menor por parte materna.

La causa también reveló que la joven atravesó dos embarazos. El primero terminó en un aborto espontáneo en septiembre de 2023 y el segundo llegó a término con el nacimiento de un bebé el 24 de agosto de 2024 en Santa Fe.

Tras la acusación impulsada por el fiscal federal Fernando Alcaraz y la titular de PROTEX, Alejandra Mangano, Gustavo Franco Cristo y sus padres, Isabel y Alberto Cristo, fueron condenados a diez años de prisión cada uno. Padre e hijo permanecen detenidos en penales sanjuaninos, mientras que la mujer cumple prisión domiciliaria en Rawson.

Según la acusación fiscal, la adolescente fue sometida a servidumbre doméstica, laboral y sexual. También señalaron que era obligada a realizar venta ambulante en condiciones extremas, incluso durante el embarazo.

Los fiscales solicitaron además una reparación económica para la víctima, autorizada por el juez Juan Doffo. El resarcimiento podría financiarse mediante el remate de vehículos pertenecientes a la familia Cristo, dedicada a la compra y venta de automóviles y camionetas entre Neuquén, Santa Fe y San Juan.

Fuente: Infobae