Dos operarios murieron mientras cavaban un pozo

La provincia de Salta fue el escenario de un trágico suceso cuando dos operarios de la empresa Aguas del Norte perdieron la vida en un accidente laboral. La tragedia ocurrió durante trabajos de mantenimiento en un ducto cloacal ubicado en el sector sur de la capital. Este fatídico evento resalta los peligros inherentes al trabajo en ambientes confinados y cómo estos pueden tener consecuencias devastadoras si no se toman todas las precauciones posibles.

Según las primeras indagaciones, las víctimas estaban ejecutando tareas de desobstrucción cuando un inesperado incidente culminó en un desenlace fatal. Pese a la rapidez con que actuaron los servicios de emergencia, no se logró salvar a los trabajadores, quienes aparentemente quedaron atrapados en condiciones extremas de peligro.

El accidente desató un operativo de emergencia que involucró a la Policía de Salta, emergencias médicas y dotaciones de Bomberos, quienes lucharon contra el tiempo y las adversas condiciones en el interior del pozo. Las tareas de rescate se vieron obstaculizadas por la presencia de gases tóxicos y la complejidad propia de las profundidades en espacios confinados, factores que destacó la gravedad de la situación y aumentaron el riesgo para los rescatistas.

La Justicia de Salta reaccionó de inmediato, realizando las diligencias necesarias para establecer la causa raíz del accidente. Investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales llevaron a cabo un minucioso trabajo en la escena del suceso, evaluando si las medidas de seguridad eran apropiadas y si los operarios contaban con el equipamiento adecuado. Buscaron, además, identificar alguna posible falta de preventiva que pudiera haber contribuido a esta catástrofe.

En respuesta a este lamentable incidente, Aguas del Norte expresó su dolor por la pérdida de sus trabajadores a través de un comunicado oficial. La empresa manifestó sus sentidas condolencias a las familias y prometió plena colaboración con las autoridades en la investigación. El suceso ha generado gran conmoción no solo entre colegas y amigos, sino también dentro de los ámbitos laboral y gremial que ahora claman por un análisis exhaustivo de las condiciones de trabajo. Mientras los cuerpos de las víctimas son sometidos a autopsia, la comunidad de Salta lamenta la irreparable pérdida y exige que se implementen medidas que aseguren un entorno laboral más seguro para todos los trabajadores.