El procedimiento fue realizado por personal de la Seccional Sexta tras una investigación iniciada por un video difundido en redes sociales donde se observaba a un hombre efectuando disparos.

Subió un video a las redes haciendo disparos, lo allanaron y le encontraron armas y cocaína

Personal de la Seccional Sexta llevó adelante este miércoles un allanamiento en el barrio San Cayetano, en el marco de una investigación por abuso de armas iniciada a partir de un video viralizado en redes sociales.

La intervención comenzó el pasado domingo, cerca de las 17 horas, luego de que efectivos detectaran imágenes en las que un sujeto manipulaba un arma de fuego y realizaba disparos en el patio de una vivienda ubicada sobre calle Cayelli. A partir de ese material, se realizaron tareas investigativas y relevamiento de cámaras de seguridad para avanzar con la causa.

La diligencia fue autorizada por la jueza penal Raquel Tassello y se concretó a las 8:40 de este miércoles, con resultados positivos para la investigación.

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Durante el operativo, los efectivos identificaron a tres hombres de 54, 22 y 17 años y secuestraron una pistola calibre .40 marca Bersa, modelo Thunder Pro, junto a un cargador y un estuche.

Además, en el domicilio incautaron 138 cartuchos calibre .40 y otros ocho proyectiles calibre .380, elementos que quedaron a disposición de la Justicia como parte de la evidencia reunida en la causa.

En medio de la requisa, el personal también encontró un envoltorio con una sustancia blanca, por lo que intervino la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales.

Tras las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 20,7 gramos. A raíz del hallazgo, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.