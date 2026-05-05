Finalmente, la familia de Ángel fue admitida como querellante

El juez Alejandro Soñis autorizó la participación del abogado Roberto Castillo como acusador privado, lo cual le dará a la familia un rol activo y autónomo en la causa.

En una audiencia clave para el avance del proceso judicial, el juez penal Alejandro Soñis autorizó la participación formal del abogado Roberto Castillo como acusador privado en la causa que investiga el hecho que conmocionó a la ciudad. De esta manera, la familia de Ángel López fue habilitada para constituirse como querellante.

La resolución fue comunicada este martes al mediodía, luego de un cuarto intermedio solicitado por el magistrado para analizar los aspectos técnicos de la presentación.

Hasta el momento, Castillo intervenía únicamente como letrado patrocinante de Luis Armando López, padre del menor que murió trágicamente el 6 de abril pasado, luego de haber sido internado de urgencia un día antes por su madre biológica, Mariela Altamirano, quien ahora se halla detenida; lo mismo que su pareja, Michel González.

Con la decisión de este martes, el abogado Castillo tendrá una participación activa en el expediente. Es que a partir de ahora la querella contará con autonomía para proponer medidas de prueba, impugnar resoluciones y actuar de manera independiente del Ministerio Público Fiscal. También podrá solicitar peritajes y convocar testigos que considere relevantes para la investigación.

La demora en la constitución como querellante había generado cuestionamientos en el ámbito judicial. Semanas atrás, Castillo había solicitado acceso al expediente y copias de la causa, dejando constancia de que formalizaría su rol en una instancia posterior. Esta estrategia, que implicaba analizar previamente las pruebas, despertó observaciones en algunos sectores, que sostenían que dicho acceso debía otorgarse únicamente tras la constitución formal como parte.

Finalmente, tras el debate entre las partes y el análisis del juez durante el receso, se determinó que no existían impedimentos legales para hacer lugar al pedido.

Con esta incorporación, la causa ingresa en una etapa de mayor dinamismo, en la que la querella buscará profundizar líneas investigativas y participar activamente en todas las instancias del proceso.