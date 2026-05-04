Mc Donald's comienza a seleccionar personal este martes

El encuentro se desarrolló este lunes, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco; el propietario local de la marca, Claudio Beaulieu; y el personal que estará a cargo de las entrevistas para analizar perfiles y segmentar a los futuros empleados que formarán parte del staff del nuevo local.

La llegada de una de las marcas gastronómicas más reconocidas a nivel mundial marca un hito para nuestra ciudad, ya que será el primer local de McDonald’s en la provincia del Chubut. Estará ubicado donde se emplazará el Costanera Shopping y su apertura está prevista para el mes de junio, generando 100 puestos de trabajo, destinados principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años.

En ese marco, Carrasco destacó la relevancia del desembarco de la firma y afirmó que “estamos contentos de que ya sea una realidad porque una empresa tan grande en el mundo como McDonald’s es un gran atractor para nuestra área de turismo, teniendo en cuenta que será el primero que se inaugure no solo en Chubut, sino también en Santa Cruz y en gran parte de la Patagonia Austral, incluso para visitantes de Chile”.

El funcionario acotó que tanto el nuevo local, como el shopping, representan una nueva posibilidad para atraer visitantes a la ciudad, ya que “mucha gente va a venir a consumir, a comprar y a pasar un momento en Comodoro, por lo que integrar a una estructura tan grande como McDonald’s a la oferta de la ciudad es muy importante, porque también fortalece todo lo que venimos trabajando desde la promoción turística”.

En ese sentido, destacó que el impacto no será únicamente comercial, sino también laboral y formativo. “Serán 100 personas que esta sucursal va a movilizar desde lo económico, y de muy buena manera accedieron a formarlas y capacitarlas, no solamente en lo laboral, sino también en ser buenos anfitriones para que quienes visiten nuestra ciudad puedan recibir información sobre todo lo que se puede hacer en Comodoro”, señaló Carrasco.

Finalmente, puso en valor que, a nivel local, la franquicia esté encabezada por una familia comodorense y destacó que esta inversión se suma al fortalecimiento del sector gastronómico local.

Por su parte Viviana Pérez, consultora de operaciones de la empresa, sostuvo que “es trascendental para nosotros desembarcar en una ciudad tan importante como Comodoro y brindar oportunidades laborales a los jóvenes para que puedan tener su primer empleo. Serán 100 puestos laborales para chicos y chicas entre 16 y 23 años”.

En esa línea, informó que la selección de personal comenzará este martes, en el Centro Cultural. “Vamos a comenzar con entrevistas en forma grupal y luego tendremos otra etapa de trabajo individual con cada uno de los aspirantes. Luego, aquellos que sean seleccionados iniciarán todo el proceso que llevarán adelante hasta la apertura del local”.

Finalmente, Pérez calificó a la reunión con el intendente como “muy positiva” y valoró la posibilidad de “ayudar a Comodoro también en todo esto que es el turismo, por lo que estamos muy contentos de venir a sumar para la ciudad”.