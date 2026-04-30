“No fue el payaso, ni ningún artista”, señalaron los responsables del espectáculo que no interrumpirá sus funciones programadas.

Desde el circo aclaran que el piromaníaco no era parte de la planta estable

“Queremos informar lo sucedido en la noche del 29/04, así llevamos tranquilidad a la ciudad y a todos los que se han preocupado”, señalan en un posteo las autoridades de Cirque XXI 360, el cual desde hace aproximadamente un mes levantó su carpa en el predio del colegio Perito Moreno, en Ducós y Mitre.

“El día 13/04 fue desvinculado de la empresa un compañero que pertenecía al grupo de arme y desarme de las instalaciones (no fue el payaso ni ningún artista). Dicha persona ingresó a las instalaciones y prendió fuego una parte del cortinado. Gracias a nuestros compañeros, a la policía y a los bomberos de la ciudad, se actuó a tiempo y no pasó a mayores”, afirman desde la organización.

Es por ello que “las funciones programadas se llevarán a cabo con normalidad”.