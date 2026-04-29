Alumnos de secundaria abuchearon al CEO de una fintech durante un evento

Ariel Sbdar, cofundador de Cocos, intentó dar una charla sobre inteligencia artificial, inversiones y educación financiera ante más de 12.000 estudiantes, pero fue interrumpido por cánticos desde el público.

El cofundador y CEO de Cocos, Ariel Sbdar, fue abucheado el martes durante la Experiencia Endeavor Sub20, un evento organizado en el Movistar Arena para estudiantes de los últimos años del secundario. El empresario tenía previsto brindar una charla sobre inteligencia artificial, inversiones y emprendimiento, pero no logró desarrollarla por las interrupciones de un sector del público.

El encuentro reunió a más de 12.000 alumnos de escuelas públicas y privadas de distintos puntos del país. Apenas tomó el micrófono, Sbdar fue recibido con cánticos de “la patria no se vende” y gritos de “vendepatria”, lo que impidió que pudiera avanzar con su exposición.

Ante la situación, el empresario respondió desde el escenario: “¿Pero por qué me dicen vendepatria?”. Sin embargo, los cánticos continuaron y terminaron por tapar buena parte de la charla que tenía prevista.

Qué dijo Ariel Sbdar tras los abucheos

Luego de salir del evento, Sbdar grabó un video en el que se refirió a lo ocurrido y lamentó no haber podido completar su presentación. Según explicó, los cánticos “taparon todo lo que tenía para decir o gran parte de lo que yo tenía para decir”.

El CEO de Cocos sostuvo que su intención era hablar sobre herramientas para que los jóvenes pudieran incorporar conocimientos vinculados al dinero, las inversiones y el futuro laboral. “Yo fui a hablar de algo concreto: cómo invertir, entender el dinero y construir futuro. Eso es lo que hacemos en Cocos todos los días”, señaló.

En esa línea, consideró que el episodio representó una oportunidad perdida para parte del auditorio. “No pude dar la charla, y eso es una oportunidad que se pierde para muchos jóvenes que estaban ahí con ganas de aprender y participar”, expresó. También aseguró que varios asistentes le escribieron después del evento para manifestarle que se habían quedado con la expectativa de escuchar su presentación.

Sbdar, además, reconoció que había llegado sin una presentación tradicional armada y que su plan era apoyarse en la herramienta de inteligencia artificial Claude para estructurar la charla en vivo. Pese al episodio, afirmó que mantendrá su compromiso con la educación financiera y que continuará participando de espacios orientados a jóvenes.

“Nuestro compromiso es con la educación financiera y con generar oportunidades. Y voy a seguir yendo a hablar con jóvenes, porque estoy convencido de que ese es el camino”, sostuvo.

Si bien no quedó claro qué originó los cánticos, algunos asistentes vincularon el inicio de la protesta con un grupo de estudiantes más politizados. También se mencionó que el empresario pudo haber sido identificado por ese sector con una posición cercana al oficialismo, entre otros motivos por publicaciones previas en redes sociales.

El propio Sbdar interpretó lo ocurrido como una muestra de la tensión política que atraviesa distintos ámbitos. “Estamos más concentrados en la grieta en todos lados, en vez de concentrarnos en avanzar como país”, afirmó. También adelantó que publicará la charla que no pudo dar para que puedan verla quienes estén interesados.

La Experiencia Endeavor Sub20 se realizó bajo el lema “Lo que no existe, podemos inventarlo” y contó con la participación de referentes del ecosistema emprendedor, entre ellos Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant y presidente de Endeavor Argentina; Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube; y María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.