Empleados municipales se capacitan sobre la Ley Micaela

El nuevo ciclo de capacitaciones destinado al personal municipal es impulsado por la Secretaría de la Mujer y la Subsecretaria de Recursos Humanos.

Este martes por la mañana, en el auditorio del Centro de Información Pública (CIP), inició el nuevo ciclo de capacitaciones sobre la Ley Micaela, propuesto para los agentes municipales de las distintas dependencias. En la ocasión, participaron más de 70 asistentes de forma presencial para facilitar un diálogo directo y la resolución de dudas entre compañeros.

A través de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, en conjunto con la Subsecretaria de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno, los encuentros tienen por objetivo brindar herramientas de convivencia esenciales para el ámbito laboral cotidiano, con un abordaje sobre temas de violencia de género y equidad.

En la apertura de la capacitación estuvieron presentes la secretaria de la Mujer, María Cativa; el subsecretario de Recursos Humanos, Miguel Montoya; la capacitadora y directora general de Políticas de Género con Abordaje Territorial, María Laura Fusiman, y el equipo de profesionales de la Secretaría.

Al respecto, Cativa puso énfasis en que “se tuvo nuevamente la iniciativa y la necesidad de seguir con los cursos correspondientes a la Ley Micaela. Consideramos que siempre es una necesidad y hay que seguir apoyando estas políticas de concientización en la gente y en este caso en los compañeros municipales”.

Asimismo, la secretaria resaltó que este primer grupo de trabajadores “comenzó con más de 70 compañeros que participarán de tres charlas”, mientras puso en valor, paralelamente, las jornadas desarrolladas durante el 2025 al definirlas “como un gran éxito, ya que hubieron más de 180 compañeros participando”.

“Es grato ver que hay muchos compañeros varones y mujeres, gente joven, que se interesa en la concientización y el respeto para trabajar durante la convivencia laboral. Todos tenemos situaciones difíciles, familiares, económicas, pero en el trabajo uno pretende que haya un respeto mutuo”, agregó.

Para concluir, la funcionaria subrayó la importancia del espacio de reflexión que genera la temática, al indicar que “lo estamos necesitando como sociedad, por lo que vemos en esta la política impulsada por nuestro intendente, que apoya estas gestiones de la Secretaría la Mujer; una oportunidad valiosa para afrontar desde esta perspectiva los tiempos difíciles que vivimos”.