Se trata de N.E.N., quien quedó a disposición de la fiscal de turno. En el lugar, la Policía secuestró un revólver calibre 32 y vainas servidas.

Hay un demorado por el tiroteo en el San Cayetano

La investigación por el episodio ocurrido el domingo a la tarde en calle Lorenzo Rey al 1900 registró un avance con la demora de un sospechoso. Se trata de N.E.N., quien quedó a disposición de la fiscal de turno mientras se profundizan las actuaciones.

El procedimiento incluyó el trabajo de Criminalística, que secuestró un revólver calibre 32 y tres vainas servidas, elementos que serán analizados para reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda donde se produjo el hecho.

De acuerdo con la información reunida, alrededor de las 17.30 la víctima —identificada como Brian Silva, de 28 años— recibió un disparo en el abdomen y un roce de bala en la nuca. Fue trasladado al Hospital Regional, donde ingresó consciente al quirófano y fue intervenida quirúrgicamente.

En la secuencia inicial, Silva compartía bebidas con N.E.N. y un tercer hombre identificado como L.L. antes de ingresar a la casa. Minutos después se oyeron entre dos y tres detonaciones y el herido apareció en la vereda.

El tercer involucrado se retiró corriendo del lugar y es buscado para avanzar en el esclarecimiento. Con un demorado, pericias en marcha y testimonios incorporados, la causa continúa abierta y se prevén nuevas medidas.