El joven baleado en San Cayetano permanece en terapia intensiva

Brian Silva fue herido el domingo en una vivienda de la calle Lorenzo Rey al 1900. Su estado es reservado y la investigación continúa con dos hipótesis.

Brian Silva (28), el joven que recibió un disparo en el abdomen durante un episodio ocurrido el domingo a la tarde en el barrio San Cayetano, permanece internado en terapia intensiva del Hospital Regional, con estado reservado. Su evolución es seguida de cerca por el personal médico mientras avanza la investigación.

El hecho se registró en una vivienda de la calle Lorenzo Rey al 1900, donde intervino personal policial tras el alerta por detonaciones. Al arribar, los efectivos encontraron a la víctima herida y dispusieron su traslado inmediato al centro de salud.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario Lucas Cocha, indicó que la intervención se produjo alrededor de las 17:30. “Al constituirse el personal, se observa tanto al herido como al propietario de la vivienda. Se realizó el traslado inmediato de la víctima, quien tenía un disparo en el abdomen; en este momento se encuentra en terapia intensiva”, detalló.

En el domicilio había tres personas consumiendo bebidas alcohólicas al momento del hecho. Una de ellas se retiró del lugar tras el disparo, aunque ya fue identificada por los investigadores.

La causa, con intervención de la Fiscalía, se encamina sobre dos líneas: un posible ataque desde el exterior, a partir de un relato inicial que menciona el paso de un vehículo desde el cual se efectuaron disparos, y una hipótesis vinculada a un conflicto dentro de la vivienda, sostenida por testimonios que ubican detonaciones en el interior y por los resultados de la inspección ocular.

Durante el procedimiento se secuestró un revólver calibre 32 y vainas. El propietario de la vivienda fue aprehendido en el marco del artículo 2.15, recuperó la libertad conforme a los plazos legales y quedó sujeto a medidas como la realización del dermotest, además del secuestro de su vestimenta y su teléfono celular.

La Brigada de Investigaciones aguarda los resultados del peritaje balístico para establecer si el proyectil extraído del cuerpo de Silva coincide con el arma incautada. La evolución clínica del herido y la determinación de las circunstancias del hecho concentran el avance de la causa.