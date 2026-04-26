Murió Daniel Lay, un apasionado de la radio

Fue parte de Radio Nacional, FM del Mar y se desempeñaba en LU4; su voz y algunos programas que integró dejaron huella en el ámbito radial de Comodoro.

Durante la mañana de este domingo se conoció el fallecimiento de Daniel Eduardo Lay, reconocido locutor y hombre de radio de la ciudad, a los 60 años. La noticia generó pesar en el ambiente en el que se manejaba como un pez desde que era adolescente.

A lo largo de su carrera, Lay trabajó primero en Radio Nacional, donde también se destacaba su hermana Silvia. Luego pasó por FM del Mar y actualmente integraba LU4. En todos los espacios se destacó por su voz, su profesionalismo y su vínculo con la radio, sea en programas para niños los domingos a la mañana, como en originales espacios que supo conformar en madrugadas de fines de la década del 80, junto a otros noctámbulos.

Desde Radio del Mar evocaron especialmente su compromiso y su cercanía con la música. Sus restos serán velados este domingo desde las 19 en la sala “C” de la SCPL, ubicada en la intersección de Canadá y Clarín. El sepelio tendrá lugar el lunes 27 de abril a las 14 en el Cementerio Oeste.