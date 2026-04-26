El sospechoso fue detenido tras el episodio que generó que el jefe de la Casa Blanca debiera ser evacuado.

El hombre que quiso matar a Trump es un docente y desarrollador de videojuegos

El hombre sospechado de ser responsable del intento de ataque contra el presidente Donald Trump fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California. El episodio que culminó con su detención ocurrió el sábado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, donde se registraron estallidos que activaron el protocolo de seguridad del Servicio Secreto y obligaron a evacuar al mandatario y a otros altos funcionarios.

El mandatario republicano confirmó la captura del sospechoso y difundió una imagen del acusado en redes sociales.

Allen fue reducido cerca del salón en el que se desarrollaba el evento, en el que participaban Trump, su esposa Melania y el vicepresidente JD Vance. Ninguno de los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos resultó herido.

Según consignó CNN, Allen trabajaba como profesor a tiempo parcial en C2 Education. La compañía lo había distinguido meses atrás como “profesor del mes”, de acuerdo publicaciones de la empresa en redes sociales. También se presentaba como desarrollador de videojuegos.

En un perfil de Linkedin que se le adjudica, figura que es autor de un videojuego independiente titulado “Bohrdom”, disponible en la plataforma Steam, cuyo nombre fue registrado como marca en 2018.

En el plano académico, el sospechoso cuenta con estudios en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California, de donde egresó en 2017. Posteriormente obtuvo una maestría en informática en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills.

Durante su etapa universitaria participó en el desarrollo de un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas, proyecto que fue difundido en un medio local.

Por otra parte, registros de la Comisión Federal Electoral indican que Allen realizó una donación de US$25 a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024.

Tras el episodio, en una conferencia de prensa, Trump dijo que Allen es una persona “enferma” y añadió: “Creen que era un lobo solitario”.

El presidente de EE.UU. también indicó que un agente “recibió un disparo, pero se salvó” y agregó que se pudo salvar porque llevaba puesto su chaleco antibalas. “Le dispararon desde muy cerca, con un arma muy potente y el chaleco hizo su trabajo. Acabo de hablar con él y está muy bien”.

Respecto a cómo se dieron parte de los hechos, relató: “Un hombre embistió un puesto de control de seguridad armado con múltiples armas, y fue reducido por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto”. Y agregó: “No es la primera vez en los últimos años que nuestra república ha sido atacada por un aspirante a asesino que buscaba matar”.

En el marco de la misma conferencia de prensa, el director del FBI, Kash Patel, dijo que se examinará de manera exhaustiva el historial de Allen. “Ese proceso ya ha comenzado. Analizaremos todas las pruebas de inmediato para asegurarnos de proteger este país”, aseguró.

En tanto, Todd Blanche, fiscal general adjunto interino de Estados Unidos fue consultado sobre los cargos por los que será juzgado el sospechoso. “Habrá múltiples cargos relacionados con el tiroteo en torno a la posesión de armas de fuego y cualquier otra cosa que podamos imputar a este tipo”, adelantó.