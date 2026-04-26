Karen Reichardt se rio una vez más del hombre con Parkinson

La diputada Karen Reichardt cometió un gravísimo error al acusar de fingir a un hombre cordobés que realmente padece Parkinson. Una usuaria le pidió en las redes que se disculpara, pero la reacción de la diputada fue peor.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, desató un masivo y absoluto repudio en las redes sociales. En un intento por defender y justificar las auditorías del gobierno de Javier Milei, acusó públicamente a un hombre de fingir una discapacidad, pero la víctima padece la enfermedad de Parkinson.

"Estamos esperando tus disculpas por difamar a un hombre que padece Parkinson", le escribió una usuaria en redes y la diputada respondió con emoji de carcajadas.

El repudiable hecho se originó a partir de un video viralizado en la web protagonizado por un hombre oriundo de la provincia de Córdoba. La diputada, cuyo nombre real es Karina Celia Vázquez Bustelo, compartió las imágenes y lanzó un duro mensaje acusatorio sin molestarse en verificar la información previa, afirmando que se trataba de una estafa para cobrar del Estado.

"Hay que auditar las pensiones por discapacidad. Si los 'discapacitados' que no son discapacitados dejaran de cobrar una pensión, seguramente quienes realmente tienen una discapacidad tendrían la cobertura que merecen. Una vergüenza lo de este hombre", escribió la dirigente oficialista en sus perfiles virtuales, utilizando comillas de forma despectiva.

Sin embargo, la indignación de los usuarios se multiplicó rápidamente al confirmarse que todo era una noticia falsa. El hombre del video no estaba fingiendo, sino que sus movimientos y síntomas estaban clínicamente documentados y respondían a un severo y avanzado cuadro de la enfermedad neurodegenerativa de Parkinson.

Tras la dolorosa revelación de la verdad médica del ciudadano cordobés, la ola de críticas hacia la funcionaria no se hizo esperar. Usuarios de todos los espectros políticos condenaron la grave irresponsabilidad de exponer a una persona enferma de manera pública para justificar el brutal ajuste en el sistema de pensiones por discapacidad.

A pesar de la gravedad del error y la profunda humillación a la que fue sometido el paciente, la legisladora optó por resguardarse en un hermético silencio. Hasta el momento, no emitió ninguna disculpa pública ni reconoció la equivocación en sus redes, reavivando el debate sobre la responsabilidad y empatía de los funcionarios públicos al momento de compartir contenido falso en el entorno digital.