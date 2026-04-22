Valentina Bassi cuestionó los cambios impulsados por el Gobierno en el sistema de prestaciones y advirtió sobre el impacto en familias y pacientes.

"Lugones quiere regalarle a sus amigos la dicha de sacarse de encima la discapacidad"

En medio del conflicto por la reforma del sistema de discapacidad, la actriz Valentina Bassi lanzó duras críticas contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y advirtió sobre las consecuencias que podría tener el proyecto oficial.

“Lugones quiere regalarle a sus amigos la dicha de sacarse de encima la discapacidad”, afirmó durante una entrevista en LN+, al cuestionar la desregulación del sistema de prestaciones.

El Gobierno impulsa una iniciativa que modifica aspectos centrales de la ley de emergencia en discapacidad, entre ellos el funcionamiento del nomenclador único, que fija valores para terapias y servicios en todo el país.

Según Bassi, el cambio implicaría que obras sociales y prepagas puedan definir libremente cuánto cubrir y qué prestaciones brindar. “Desregular es que hagan lo que quieran, que el Estado no intervenga más”, sostuvo.

La actriz advirtió que la principal consecuencia sería una fuerte desigualdad en el acceso a tratamientos. “Se rompe la equidad, se rompe la igualdad de posibilidades de acceder a las terapias”, afirmó, y agregó que solo podrán sostener los tratamientos quienes puedan pagarlos. “Clase media para abajo se funden”, resumió.

Bassi también cuestionó el funcionamiento del sistema actual y el comportamiento de las empresas de salud. “Las prepagas se quieren sacar el tema de la discapacidad de encima. Es un negocio”, planteó, y aseguró que esa lógica se vería profundizada en un escenario sin regulación. En ese sentido, sostuvo que, ante la libertad de fijar condiciones, “van a decir que no a casi todo”.

La actriz alertó que la medida no solo afectaría a pacientes, sino también a prestadores y centros de atención. “Para las familias es letal. Y también para las instituciones”, afirmó. Por último, señaló que incluso en el sistema actual existen problemas de pago. “Hoy están pagando, pero con retraso habitual”, indicó, y mencionó diferencias entre empresas.