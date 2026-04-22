Cuatro glorias del fútbol argentino denunciados por deudas de juego en EE.UU.

Cuatro glorias del fútbol argentino de los años 90 enfrentan demandas judiciales en los Estados Unidos por presuntas deudas de juego en Las Vegas, en casos que podrían derivar en embargos de bienes, complicar futuros ingresos al país y, en el peor de los casos, abrirían la posibilidad a una posible detención si vuelven a pisar suelo norteamericano.

En un camino que ya recorrió el periodista deportivo Enrique “Quique” Felman, que terminó varios días en un centro de detención en Miami, los jugadores fueron denunciados también por el gigante del juego Resorts World Las Vegas, ubicado en esa ciudad. El casino presentó demandas individuales con el objetivo de recuperar US$2,6 millones en esta primera etapa.

El casino sostiene que los exfutbolistas habrían incumplido el pago de instrumentos de crédito —similares a un cheque, pero para el juego—, conocidos como markers. Cuando la empresa intentó cobrarlos, fueron devueltos por sus bancos por falta de fondos. En términos más simples, la argumentación del casino sostiene que los argentinos fueron, se endeudaron, jugaron, perdieron y no pagaron.

Las deudas de juego en otros países no pueden derivar en investigaciones ni sanciones en la Argentina. Sin embargo, si Ortega Sánchez, Berti, Zárate y Flores quieren volver en el futuro a Estados Unidos, deberán defenderse en la justicia norteamericana. Tienen 21 días para responder formalmente tras la notificación antes de que se dicte una sentencia por rebeldía, que autorizaría el embargo de dinero o propiedades para satisfacer la deuda.

La ofensiva del casino es la profundización de la estrategia legal que llevó a estar detenido a Felman. El periodista había aterrizado en el aeropuerto de Miami el 1° de febrero pasado y fue detenido durante 13 días por una deuda impaga de US$300.000 en este casino de Nevada. Quedó liberado solo después de pagar la deuda.

Zárate surgió en Vélez Sarsfield y formó parte del ciclo más exitoso de la historia del club de Liniers. Su caso representa el monto más elevado. Se le reclama que devuelva US$1.000.000 por haber incumplido el pago de cuatro instrumentos de US$250.000 cada uno, emitidos en marzo de 2025. La cifra incluye US$2000 en daños estatutarios.

Ortega Sánchez fue un enganche clásico de recordada técnica. Pasó por varios clubes, pero se lo recuerda especialmente en San Lorenzo. El reclamo contra él asciende a US$625.000. La deuda surge de dos instrumentos de crédito entregados en febrero de 2025 —uno por US$500.000 y otro por US$125.000—, a lo que se suman US$1000 por daños estatutarios derivados de los fondos no pagados.

Berti fue uno de los volantes por izquierda más determinantes de los 90. Formó parte del River multicampeón de Ramón Díaz. Llegó a integrar el plantel argentino que disputó el Mundial de Francia 1998. Se le exige el pago de US$500.000. La suma corresponde a dos instrumentos emitidos a fines de abril de 2025 (por US$125.000 y US$375.000, respectivamente), más US$1000 en concepto de daños.

Flores fue una de las máximas figuras del Vélez Sarsfield de Carlos Bianchi que conquistó la Copa Libertadores y la Intercontinental en 1994. Se le reclaman también US$500.000, aunque originados en un único instrumento de crédito de abril de 2025. En este reclamo, los daños estatutarios se fijaron en US$500.

En todas las presentaciones, el casino alega que los demandados recibieron fichas o crédito de juego que nunca fueron cubiertos por sus instituciones bancarias. Además del capital, la firma solicita el pago de intereses y honorarios legales, que no fueron definidos.

Fuente: La Nación