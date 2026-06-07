Avellaneda desborda de fanáticos en el último adiós al Indio Solari

La convocatoria superó las previsiones y las puertas del Polideportivo Gatica se abrieron más de una hora antes de lo previsto. Miles de seguidores continúan llegando para participar de la despedida al histórico músico.

La despedida a Carlos el "Indio" Solari comenzó este domingo con una masiva concurrencia de fanáticos en Villa Domínico, partido de Avellaneda. Ante la gran cantidad de personas que se acercaron desde temprano al Polideportivo Gatica, los organizadores resolvieron adelantar la apertura de los accesos, prevista inicialmente para las 11, y habilitaron el ingreso poco después de las 9.50.

Desde la noche del sábado, cientos de seguidores participaron de una vigilia sobre la avenida Bartolomé Mitre, a pocos metros del predio municipal. Con el correr de las horas, la llegada de personas se intensificó y transformó la zona en una marea constante de fanáticos que buscan rendir homenaje al cantante y compositor.

El velorio se desarrolla en el salón Gatica, un auditorio con capacidad para 180 personas de manera simultánea. Mientras tanto, continúa el arribo de concurrentes y se espera que la afluencia se mantenga durante toda la jornada. Incluso, según se evalúa, la despedida podría extenderse más allá de este domingo.

Para acompañar el evento, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso un operativo especial de seguridad y asistencia. El acceso peatonal fue organizado desde la avenida Bartolomé Mitre y San Lorenzo hacia Darwin, mientras que se instalaron postas médicas en distintos puntos del recorrido.

Además, las autoridades solicitaron respetar los corredores de circulación, las contenciones y las vallas dispuestas en los accesos para facilitar el desplazamiento de los asistentes y evitar concentraciones excesivas de personas.