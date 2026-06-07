El fiscal Lucio Rivero espera estudios complementarios y tomar declaración a los familiares del músico que encontraron el cuerpo en la pileta para cerrar la causa.

Citarán a declarar como testigo a la médica que lo trataba por el párkinson

Mientras se desarrolla la despedida del Indio Solari en Villa Domínico, la investigación por averiguación de causales de muerte del músico avanza hacia su clausura.

Aunque la autopsia fue concluyente -un sangrado producto del ACV hemorrágico-, el fiscal Lucio Rivero no quiere dejar ningún cabo suelto, por lo que solicitó estudios complementarios de rigor: toxicológico, de ADN y de vísceras.

El caso tiene tratamiento primordial debido a su entidad: se trata de un ídolo y un ícono del rock argentino. Por esa razón, el Ministerio Público Fiscal gestionó facilidades y celeridad para cada una de las medidas solicitadas.

Por otro lado, Rivero citará a declarar como testigos a quienes estaban en la casa en el momento del hallazgo y a aquellos que llegaron de forma inmediata y que estaban presentes cuando llegó el fiscal, cerca de las 8.30 de la mañana del viernes 5 de junio.

Se trata de unos seis testigos. Entre ellos, la cuidadora, la mujer del Indio y su hijo. Se estima que esto ocurrirá durante esta semana o la próxima. Los investigadores quieren darle espacio al duelo de sus seres queridos.

Asimismo, las fuentes adelantaron que llamarán a declarar como testigo a la médica tratante del músico. Su nombre se preserva.

El Indio anunció públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson en marzo de 2016, durante un histórico recital en Tandil. “Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero no me voy abajo tan fácil del escenario”, expresó.

El mítico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue encontrado muerto dentro de la pileta climatizada de su residencia de Parque Leloir, cerca de las 8 de la mañana del viernes pasado.

Aunque en un principio se barajaron varias hipótesis, que iban desde un tropiezo y una caída al agua accidental al desvanecimiento, finalmente, la autopsia determinó que El Indio murió mientras se relajaba.

Antes, había cenado con su pareja, su hijo y un colaborador. “Fue una desgracia”, indicaron las fuentes. Desde el inicio, se descartó un escenario de negligencia o criminalidad.

Infobae pudo saber que la voluntad del músico era la cremación, pero no podrá ser, al menos hasta que el trámite judicial se cierre. Mientras tanto, será trasladado a un cementerio de la zona sur del conurbano.

Tras una despedida íntima en su casa de Ituzingó, este domingo, desde las 10 de la mañana, los fanáticos despiden al artista en el Microestadio Gatica -ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda-. Muchos pasaron la noche en el lugar, en una vigilia a puro rock, tatuajes y baile.