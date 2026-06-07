El acusado, de 27 años, había abordado un colectivo con destino a Neuquén tras la sustracción de dinero y pertenencias en Trelew. Fue interceptado durante una escala en la terminal de Puerto Madryn.

Le robó un millón de pesos a su ex e intentó huir de la provincia

Un hombre de 27 años fue detenido en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn, acusado de sustraer un millón de pesos en efectivo y distintos elementos a su expareja en Trelew.

La denuncia presentada por la víctima permitió activar un operativo cerrojo luego de que se estableciera que el sospechoso había abordado un colectivo con destino a Neuquén tras el hecho. Entre los elementos denunciados figuraban un teléfono celular Samsung y una tarjeta de débito.

A partir de la alerta emitida por el Comando Radioeléctrico, efectivos de la Comisaría Primera de Puerto Madryn interceptaron la unidad durante una escala técnica en la terminal de esa ciudad.

Durante el procedimiento, los policías identificaron al pasajero y encontraron entre sus pertenencias el teléfono celular y documentación de la denunciante. Con esos elementos, el fiscal de turno dispuso su inmediata detención.

El joven quedó alojado en una dependencia policial de Chubut y en las próximas horas será sometido a la audiencia de control de detención, donde se evaluará su situación procesal en la causa.