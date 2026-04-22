La ANMAT dispuso la suspensión de dos empresas importadoras de productos médicos tras detectar graves irregularidades vinculadas a seguridad, calidad y condiciones de funcionamiento.

La ANMAT suspendió a dos importadoras de productos médicos y ordenó retiros del mercado

Las medidas fueron oficializadas este miércoles mediante disposiciones publicadas en el Boletín Oficial. Prohibieron productos de Ripezzi S.R.L.

En el caso de Ripezzi S.R.L., el organismo suspendió de manera preventiva su Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y prohibió el uso, comercialización y distribución de todos los productos y lotes importados por la firma.

Además, ordenó retirar del mercado lotes específicos de productos estéticos a base de ácido hialurónico, utilizados para relleno de arrugas, biorevitalización y tratamientos corporales.

Según se informó, durante una inspección se constató que la empresa operaba sin director técnico designado, requisito obligatorio para este tipo de actividades.

También suspendieron a Biogamma

Por otra parte, la ANMAT suspendió la habilitación de Biogamma S.R.L. como importadora y distribuidora de productos médicos.

Durante una inspección en su establecimiento se detectaron productos vencidos, insumos sin rótulo de importación, mercadería destinada a esterilización almacenada de forma irregular, humedad en instalaciones y deterioro edilicio.

También señalaron faltas documentales y ausencia de registros vinculados al cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación y Distribución.

Qué implica la medida

Las suspensiones se mantendrán vigentes hasta que ambas empresas acrediten el cumplimiento de las normas exigidas. La ANMAT además inició actuaciones sanitarias por posibles infracciones a la normativa vigente.