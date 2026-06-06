El Indio siempre colaboró en la difusión de las campañas por la memoria y solía instar a quienes tuvieran dudas acerca de su identidad a que se acercaran a Abuelas.

Con un emotivo mensaje, las Abuelas de Plaza de Mayo despidieron al Indio Solari luego de confirmarse la noticia de su fallecimiento. El texto está acompañado por un video en el que el artista invitaba a quienes tuvieran dudas acerca de su identidad a acercarse a Abuelas. “Gracias por abonar a las luchas desde la trinchera del arte”, destacaron desde la asociación.

“Hace 40 años las Abuelas están buscando a sus nietos desaparecidos. Quizá si alguno de ustedes tiene alrededor de 40 años o conocen a alguien que tiene dudas acerca de su identidad, acérquense a las Abuelas que ellas van a tratar de averiguar su pasado”, decía el Indio en uno de sus recitales, momento que forma parte del audiovisual que compartió la organización.

“Y no se van a apropiar de ustedes, ustedes van a seguir haciendo su vida si lo desean, pero es bueno saber los padres que uno tuvo, la verdadera sanguineidad, es bueno”, continuaba en pleno recital. El vínculo entre el Indio y las Abuelas era muy fuerte y se expresaba a través de cartas, mensajes, encuentros e incluso canciones.

En el texto que publicó Abuelas, le agradecieron al artista por su compromiso con el ejercicio de la memoria. “Nos acompañaste en cada marcha con tus canciones. Tu música se convirtió en cierre colectivo de abrazos y resistencia los 24 de marzo”, destacaron.

“Te sumaste a las campañas de búsqueda de nuestros nietos y nietas, convocaste al movimiento ricotero a preguntarse por su origen y a toda la sociedad a dudar y cuestionarse promoviendo espíritus críticos y libres. Gracias por abonar a las luchas desde la trinchera del arte”, siguieron.

Finalmente, cerraron la carta con un saludo a los amigos y familiares del artista. “Te vamos a extrañar, Indio querido”, se despidieron.