Manejaba ebrio, chocó autos estacionados y volcó

Fue esta madrugada en el San Isidro Labrador. El conductor, de 23 años, registró 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un joven de 23 años protagonizó un violento accidente de tránsito durante la madrugada de este sábado en el barrio San Isidro Labrador, luego de perder el control de su vehículo, impactar contra dos automóviles estacionados y terminar volcando.

El hecho se registró alrededor de las 3:25 sobre la calle Federicci al 1100, donde intervino personal de la Seccional Cuarta tras ser alertado sobre el siniestro.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el conductor de un Fiat Siena había perdido el control de la unidad, colisionando contra un Chevrolet Corsa estacionado y un Toyota Etios que también se encontraba detenido en el sector. Este último tenía un ocupante en su interior al momento del impacto.

Posteriormente, se le realizó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado positivo con 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación ampliamente superior a la permitida.

Si bien el joven no presentaba lesiones visibles, fue trasladado de manera preventiva al Hospital Regional para recibir atención médica y la aplicación de suero debido al elevado nivel de alcohol detectado.

Por otra parte, se informó que el ocupante del Toyota Etios no sufrió heridas como consecuencia del choque.

Finalmente, las autoridades labraron el acta de infracción correspondiente y procedieron al secuestro del Fiat Siena.