"Tenemos dos bandas que ya no buscan lugares periféricos"

Lo dijo el ministro Iturrioz, quien se reunió con el intendente Macharashvili para coordinar tareas que mejoren la seguridad en Comodoro.

El encuentro, que tuvo lugar este sábado por la mañana en el despacho del mandatario local, contó con la presencia, además, del secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez. En la ocasión, se analizó la escalada de violencia que viene sufriendo Comodoro Rivadavia y los pasos a seguir en relación a esta temática que tiene en vilo a la comunidad.

Al respecto, el ministro Héctor Iturrioz calificó a la reunión como “positiva”, ya que “tenemos el compromiso de trabajar en conjunto. A partir de la unificación de los recursos de Provincia y la Municipalidad, creemos que vamos a obtener mejores resultados, sobre todo en cuanto a la recolección de la información”.

En ese sentido, el funcionario provincial puntualizó que “el Municipio hace pie en muchos barrios y tiene datos que, si bien pueden llegar a ser cuestionados con validez judicial, vamos a trabajar para que esa información reservada de los vecinos que están en riesgo pueda ser introducida las causas judiciales y terminar con estos delincuentes que tienen asolada la ciudad”.

Asimismo, el ministro afirmó que “estamos preocupados y ocupados porque si bien la historia reciente de Comodoro no muestra una ola de violencia que nos sorprenda en cuanto a los números, sí lo hace en el tipo de hechos violentos; por la impunidad que se viene demostrando, tanto en el tiroteo que finalizó en el doble homicidio, como en otros hechos delictivos. Claramente, tenemos dos bandas enfrentadas que ya no buscan lugares periféricos, sino que dirimen sus cuestiones en lugares más céntricos de la ciudad”.