Chubut emitió USD 650 millones de deuda con ofertas que triplicaron lo previsto

Con un plazo de 10 años, tres de gracia y una tasa del 9,45%, la Provincia volvió a los mercados internacionales luego de más de una década.

En un contexto global complejo, el Gobierno de Chubut logró concretar una exitosa colocación internacional por USD 650 millones, marcando el regreso de la provincia al crédito externo con una operación sólida y estratégica para su desarrollo.

La emisión, con un plazo de 10 años, el más extenso alcanzado por una provincia argentina en este tipo de operaciones recientes, y una tasa del 9,45%, recibió ofertas por más del triple del monto inicialmente previsto, reflejando un alto nivel de confianza por parte de los inversores internacionales.

Luego de más de una década sin acceso al financiamiento externo, la provincia recupera credibilidad y logra posicionarse nuevamente en los mercados, a partir de una política sostenida de orden fiscal, transparencia institucional y administración responsable de los recursos públicos.

Los fondos obtenidos serán destinados a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda provincial, incluyendo la reestructuración del Bono de Cancelación de Deuda tomado durante gestiones anteriores, y a financiar un plan de obras de infraestructura en toda la provincia, orientado a fortalecer el desarrollo productivo, mejorar la conectividad y ampliar servicios esenciales.

A diferencia de emisiones de gestiones anteriores, en las que el endeudamiento se destinaba mayormente a cubrir gasto corriente, esta colocación tiene como eje la inversión en infraestructura y el crecimiento a largo plazo, consolidando además el equilibrio fiscal alcanzado por la provincia.

La operación fue llevada adelante con la participación de entidades financieras de primera línea internacional, lo que también habilita nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia.

De esta manera, Chubut envía una señal concreta de confianza hacia el mundo, reafirmando un rumbo basado en la previsibilidad, la responsabilidad fiscal y la inversión estratégica.